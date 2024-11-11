Ван Нистелрой: "Фернандеш вернулся"

Временный тренер "Манчестер Юнайтед" Рууд Ван Нистелрой заявил, что его капитан Бруну Фернандеш вернулся в свою лучшую форму.

30-летний Фернандеш не совершил ни одного результативного действия в 12 матчах этого сезона при Эрике Тен Хаге.



Но как только Тен Хаг был уволен с поста главного тренера "Юнайтед", у Бруну резко пошла игра. В четырех матчах при Ван Нистелрое 30-летний португалец забил четыре гола и отдал два "ассиста".



При этом еще один гол у Фернандеша отобрали, записав его в качестве автогола защитника "Лестера" Виктора Кристиансена накануне.



Ван Нистелрой чувствует, что возвращение Фернандеша в форму сослужит хорошую службу Рубену Амориму, который приступает к исполнению обязанностей главного тренера "Юнайтед".



"Он вернулся. Он обеспечивает голы и результативные передачи. Это тот Бруну, который помогает команде больше всего", — сообщил Ван Нистелрой BBC.