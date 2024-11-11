Ван Нистелрой: "Фернандеш вернулся"

Бруну Фернандеш Временный тренер "Манчестер Юнайтед" Рууд Ван Нистелрой заявил, что его капитан Бруну Фернандеш вернулся в свою лучшую форму.

30-летний Фернандеш не совершил ни одного результативного действия в 12 матчах этого сезона при Эрике Тен Хаге.

Но как только Тен Хаг был уволен с поста главного тренера "Юнайтед", у Бруну резко пошла игра. В четырех матчах при Ван Нистелрое 30-летний португалец забил четыре гола и отдал два "ассиста".

При этом еще один гол у Фернандеша отобрали, записав его в качестве автогола защитника "Лестера" Виктора Кристиансена накануне.

Ван Нистелрой чувствует, что возвращение Фернандеша в форму сослужит хорошую службу Рубену Амориму, который приступает к исполнению обязанностей главного тренера "Юнайтед".

"Он вернулся. Он обеспечивает голы и результативные передачи. Это тот Бруну, который помогает команде больше всего", — сообщил Ван Нистелрой BBC.


Метки Ван Нистелрой, Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2024 11:00

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  1. xxa 11.11.2024 12:03 # xxa
    Пернандеш нытик

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  2. keane16 11.11.2024 11:18 # keane16
    Ну а хули, спустил лысого в парашу и доволен

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