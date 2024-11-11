Ван Нистелрой призвал фанатов МЮ поддержать Аморима

Рууд Ван Нистелрой призвал болельщиков "Манчестер Юнайтед" поддержать нового главного тренера Рубена Аморима.

Победой 3:0 над "Лестером" в рамках Премьер-Лиги в воскресенье Ван Нистелрой завершил свой короткий период в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера.



Теперь Ван Нистелрой передает первую команду "Юнайтед" приходящему из "Спортинга" Амориму, и Рууд хочет, чтобы фанаты поддержали 39-летнего португальца так, как поддерживали его.



"Фанаты "Юнайтед" всегда занимали особенное место в моем сердце, но я могу искренне сказать, что моя любовь ко всем вам только выросла в этот период. Поддержка, которую я получил от трибун "Олд Траффорд", была великолепна, и я сохраню эти воспоминания до конца своей жизни. Я вижу лишь хорошее для "Манчестер Юнайтед".



"Я абсолютно верю, что этот клуб обладает всеми ингредиентами для возвращения к уровням, которые я знал в качестве игрока. С завтрашнего дня я буду поддерживать нашего нового главного тренера Рубена Аморима, и я призываю каждого, кто любит клуб, сделать то же самое", — цитирует Ван Нистелроя Sky Sports.