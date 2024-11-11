"Юнайтед" сделал запрос насчет Нкунку

Кристофер Нкунку "Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет нападающего "Челси" Кристофера Нкунку в преддверии зимнего трансферного окна.

В этом сезоне Нкунку отметился лишь одним появлением в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги. Накануне против "Арсенала" Кристофер вышел лишь в самой концовке.

Эта ограниченная роль не помешала 26-летнему игроку сборной Франции забить 10 голов за команду Энцо Марески в этом сезоне с учетом всех соревнований.

Если верить французскому изданию L'Equipe, Нкунку не чувствует себя счастливым на "Стэмфорд Бридж", и сейчас этим пытается воспользоваться "Юнайтед", сделав запрос насчет экс-игрока "РБ Лейпциг" и ПСЖ.

"Юнайтед" по-прежнему отчаянно не хватает забивного нападающего, потому что Расмус Хейлунд и Джошуа Зиркзее не помогают команде голами.


Метки Манчестер Юнайтед, Нкунку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2024 09:00

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  1. quavo 11.11.2024 09:29 # quavo
    мю нужно брать осимхена потому что два наших напа каличи деревянные

    (ответить)

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