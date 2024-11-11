"Юнайтед" сделал запрос насчет Нкунку

"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет нападающего "Челси" Кристофера Нкунку в преддверии зимнего трансферного окна.

В этом сезоне Нкунку отметился лишь одним появлением в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги. Накануне против "Арсенала" Кристофер вышел лишь в самой концовке.



Эта ограниченная роль не помешала 26-летнему игроку сборной Франции забить 10 голов за команду Энцо Марески в этом сезоне с учетом всех соревнований.



Если верить французскому изданию L'Equipe, Нкунку не чувствует себя счастливым на "Стэмфорд Бридж", и сейчас этим пытается воспользоваться "Юнайтед", сделав запрос насчет экс-игрока "РБ Лейпциг" и ПСЖ.



"Юнайтед" по-прежнему отчаянно не хватает забивного нападающего, потому что Расмус Хейлунд и Джошуа Зиркзее не помогают команде голами.