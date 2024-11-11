Тухель поговорил с Рэшфордом

Новый главный тренер сборной Англии Томас Тухель провел беседу с нападающим "Манчестер Юнайтед" Маркусом Рэшфордом.

Как известно, 27-летний Рэшфорд не был вызван в сборную Англии на матчи Лиги Наций против Греции и Ирландии на следующей неделе.



Однако Тухель, приступающий к работе с английской сборной после Нового года, уже связался с Рэшфордом и заверил, что отводит Маркусу ключевую роль в своих планах на будущее.



Несмотря на то, что голы по-прежнему даются Рэшфорду с трудом, в этом сезоне Маркус отдал уже семь результативных передач за кризисную команду, и Тухель очень ценит исходящую от воспитанника "Юнайтед" угрозу на краю атаки.



"Тухель связался с Маркусом и его представителями и сказал им, что видит Маркусу важной частью сборной Англии".



"Он верит, что отсутствие Рэшфорда сыграло большую роль в том, что сборной Англии не удалось выиграть Евро-2024".



"Тухель — огромный фанат Маркуса. Это стало огромным импульсом для игрока и воодушевило его, чтобы попытаться вернуться в свою лучшую форму", — цитирует свой источник The Sun.