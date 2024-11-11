"Ливерпуль" ускорится в переговорах с Салахом

Мохамед Салах "Ливерпуль" ускорится в переговорах со своим нападающим во время предстоящего перерыва на игры сборных.

Поскольку сборная Египта уже квалифицировалась на Кубок Африки 2025 года, 32-летний Салах получил отдых и не был вызван в свою национальную команду на матчи против Кабо-Веде и Ботсваны в ноябре.

Это время Салах, накануне против "Астон Виллы" забивший свой 10-й гол отдавший свою 10-ю результативную передачу в нынешнем сезоне, проведет с пользой.

Как сообщает Liverpool Echo, ссылаясь на журналиста Исмаэля Махмуда, в течение этих двух недель клуб и игрок будут вести интенсивные переговоры о продлении сотрудничества.

Салах, чей действующий контракт истекает в конце сезона, открыт к идее остаться в "Ливерпуле", но хочет получить новую сделку на два года.


Метки контракты, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2024 07:00

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