"Ливерпуль" ускорится в переговорах с Салахом
"Ливерпуль" ускорится в переговорах со своим нападающим во время предстоящего перерыва на игры сборных.
Поскольку сборная Египта уже квалифицировалась на Кубок Африки 2025 года, 32-летний Салах получил отдых и не был вызван в свою национальную команду на матчи против Кабо-Веде и Ботсваны в ноябре.
Это время Салах, накануне против "Астон Виллы" забивший свой 10-й гол отдавший свою 10-ю результативную передачу в нынешнем сезоне, проведет с пользой.
Как сообщает Liverpool Echo, ссылаясь на журналиста Исмаэля Махмуда, в течение этих двух недель клуб и игрок будут вести интенсивные переговоры о продлении сотрудничества.
Салах, чей действующий контракт истекает в конце сезона, открыт к идее остаться в "Ливерпуле", но хочет получить новую сделку на два года.
11.11.2024 07:00
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