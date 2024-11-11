Артета "молится", чтобы "кошмар" с травмами закончился

Рулевой "Арсенала" Микель Артета заявил, что "молится", чтобы "кошмар" с травмами закончился для его команды.

Ничья 1:1 против "Челси" в воскресенье стала четвертым матчем Премьер-Лиги подряд, в котором "Арсеналу" не удалось одержать победу.



Спад в последние недели Артета объясняет эпидемией травм, и Микель очень надеется, что за время международного перерыва ситуация улучшится.



"Мы ничего не можем с этим поделать. Я молюсь о том, чтобы после международного перерыва все игроки были доступны и физически готовы, потому что последние восемь недель были кошмаром".



"Сомнение за сомнением, проблема за проблемой — не только с теми, кто не мог играть, но и с теми, кто мог играть".



"Я расстроен результатом, потому что, думаю, мы заслуживали больше. Я был расстроен тем, как бы пропустили после забитого нами гола. То, как мы это допустили, ничуть не соответствует нашим стандартам или оборонительны привычкам".



"Ты будешь наказан в момент, когда даешь сопернику пространство и время, так что это не невезение. Затем команда показала зубы. Мы создали три больших момента. К сожалению, мы не смогли отправить мяч в сетку, но мы заслуживали одержать победу", — цитирует Артету Sky Sports.