Артета ожидает, что Райс и Сака будет недоступны для сборной Англии
Наставник "Арсенала" Микель Артета ожидает, что полузащитник Деклан Райс и вингер Букайо Сака не поедут в сборную Англии.
Райс и Сака были вынужденно заменены во втором тайме воскресного матча Премьер-Лиги против "Челси (1:1). При этом Деклан изначально был под вопросом из-за перелома пальца ноги.
Оба игрока были вызваны в сборную Англии на матчи Лиги Наций против Греции и Ирландии, однако теперь Артета надеется, что тот и другой останутся в "Арсенале" на лечение.
"Это выглядит нехорошо. Это плохая новость, когда два игрока такой важности не могут продолжать матч".
"Я не ожидаю, что они будут доступны для сборной, потому что иначе они бы не покинули поле", — цитирует Артету Evening Standard.
11.11.2024 00:05
Просмотров: 184
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ожидаю, что уефа обратит внимание на этих хитрожопых уебанов
(ответить)
Еще бы сборную Норвегии обломать
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий