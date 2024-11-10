Фернандеш: "Гарначо не стал праздновать свой гол"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что его партнер по команде Алехандро Гарначо отказался праздновать свой гол против "Лестера" из-за критики фанатов.

Роскошный гол вышедшего на замену Гарначо довершил разгром "Лестера" в воскресном матче Премьер-Лиги (3:0).



20-летний аргентинец отреагировал на забитый мяч с показным равнодушием, из-за чего получил внушение от капитана "Юнайтед" после финального свистка.



"Гарначо забил огненный гол, но не стал праздновать, как положено, потому что, как ему кажется, он утратил веру некоторых фанатов. Я сказал ему, что люди всегда будут жаловаться, и многим людям нравишься ты и то, что ты делаешь".



"Я сказал ему праздновать, потому что это было нечто особенное. "Он особенный игрок, он один из тех, кто делает разницу. Такие игроки решают, кто выиграет матч. Люди хотят, чтобы они забивали в каждом матче, но это невозможно", — цитирует Фернандеша The Telegraph.