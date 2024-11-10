Аморим не сможет приступить к работе в МЮ в понедельник

Рубен Аморим Рубен Аморим не сможет приступить к исполнению обязанностей главного тренера "Манчестер Юнайтед" в понедельник.

Объявив о назначении Аморима 1 ноября, "Юнайтед" сообщил, что Рубен приступит к работе с понедельника, 11 ноября.

Однако The Guardian сообщает, что 39-летний португалец до сих пор не получил разрешение на работу в Англии, а значит запланированная на понедельник открытая тренировка под его руководством на базе в Каррингтоне отменяется.

Задержка с рабочей визой не выглядит большой проблемой, потому что начинается международный перерыв, и многие игроки "Юнайтед" все равно уезжают в свои сборные.

В полном составе "Юнайтед" соберется уже в четверг, 21 ноября, чтобы подготовиться к выездному матчу Премьер-Лиги против "Ипсвича" тремя днями позже.

Аморим в любом случае прибудет в Манчестер в понедельник, однако распорядок его дня придется скорректировать.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2024 22:00

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  1. danilych89 10.11.2024 22:14 # danilych89
    ебать какая бюрократия! да что ему мешает "как туристу" прийти на базу МЮ?

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  2. ilovemanutd 10.11.2024 22:06 # ilovemanutd
    Если визу не получил, то запрещено тренировки проводить? Какие-то анальные правила

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