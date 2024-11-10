Постекоглу взял на себя ответственность за нестабильность "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу взял на себя ответственность за нестабильность своей команды.

В воскресенье "Тоттенхэм" потерпел домашнее поражение 1:2 от "Ипсвича", оба своих гола пропустив уже в первом тайме.



Таким образом, "Тоттенхэм" проиграл три из пяти последних матчей Премьер-Лиги, чередуя победы с поражениями на этом отрезке, и в первую очередь Постекоглу винит в этом себя.



"Это зависит от меня. Это моя ответственность. Нестабильность, которую мы демонстрируем в этом году, в конце концов связана со мной и моим подходом. Мне нужно постараться это поправить и посмотреть, могу ли я помочь игрокам в этом отношении".



"Мы совершенно провалили начало матча. Мы были пассивны во всех отношениях, с мячом и без мяча. Я чувствовал, что мы до предела усложним себе жизнь, если у нас не будет правильного темпа или интенсивности. Во втором тайме мы господствовали на поле и имели возможности, но, как видно, мы недостаточно ими воспользовались", — цитирует Постекоглу Sky Sports.