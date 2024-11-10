Фернандеш: "Хотели проводить Ван Нистелроя должным образом"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш описал влияние временного тренера Рууда Ван Нистелроя на команду.

В своем заключительном матче в качестве временного тренера "Юнайтед" Ван Нистелрой отпраздновал победу 3:0 над "Лестером" в Премьер-Лиге.



На эту победу "красных дьяволов" вдохновил Фернандеш, который открыл счет, а затем заставил соперника совершить автогол. По словам Бруну, он и его партнеры хотели отблагодарить Ван Нистелроя.



"Я долго не забивал, а теперь я забил несколько голов в последних матчах. Нам было важно оформить очередной "клин-шит" и снова сделать свой стадион крепостью. Нам нужно продолжать в том же духе, и нам нужно прибавить".



"Рууд Ван Нистелрой — свой для клуба, он любит клуб, он хочет, чтобы игроки получали удовольствие от игры. Благодаря ему каждый выходил на матчи с улыбкой. Он просто хотел, чтобы мы наслаждались игрой. Мы хотели должным образом проводить его, потому что он сделал хорошие вещи для нас".



"Наступает новая эра. Приход нового главного тренера означает, что изменится все. Неизменно только одно: этот клуб должен вернуться туда, где ему положено быть", — цитирует Фернандеша BBC.