"Ипсвич" шокировал "Тоттенхэм"

"Ипсвич" одержал свою первую с апреля 2002 победу в Премьер-Лиге, шокировав на выезде "Тоттенхэм" со счетом 1:2.

Стартовый состав "шпор" не изменился относительно победы 4:1 над "Астон Виллой" в прошлый уикенд.



В старт "трактористов" вернулись Аксель Туанзебе и Йенс Каюсте, заменив Конора Чаплина и дисквалифицированного Калвина Филлипса.



Если не считать отраженный голкипером удар Доминика Соланке, хозяева неважно отыграли первые полчаса. А затем они и вовсе пропустили. Сэмми Смодич пробил в падении через себя по взмывшему вверх мячу в штрафной площади — 0:1.



Под занавес тайма гости укрепили свое преимущество. Голкипер "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио прервал прострел Смодича, но отбил мяч прямо в Раду Дрэгушина. Этой ситуацией ту же воспользовался Лиам Делап, поразив ворота в упор — 0:2.



Второй тайм начался с результативного розыгрыша "шпорами" углового, однако гол Соланке не был засчитан из-за попадания мяча в руку.



И все-таки давление хозяева принесло свои плоды. На 69-й минуте Педро Порро подал угловой, а оставшийся без опеки Родриго Бентанкур пробил головой — 1:2.



У "Тоттенхэма" оставалось еще 20 с лишним минут, однако уйти от поражения команде Анге Постекоглу не удалось, да и явных моментов для этого почти не было.



"Тоттенхэм" прибавил после перерыва, однако в первом тайме было потеряно слишком много, чтобы рассчитывать на положительный результат.



"Тоттенхэм" — "Ипсвич". Отчет о матче