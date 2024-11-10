"Юнайтед" разгромил "Лестер"

Бруну Фернандеш В своем заключительном матче при временном тренере Рууде Ван Нистелрое "Манчестер Юнайтед" разгромил "Лестер" со счетом 3:0.

Своим дублем против ПАОКа в Лиге Европы Ама Диалло заслужил место в стартовом составе "красных дьяволов" на этот матч, заменив Алехандро Гарначо.

У "лис" с первых минут появились Джеймс Джастин, Бубакари Сумаре и Джордан Айю, заменив Рикарду Перейру, Стефи Мавидиди и Джейми Варди.

"Юнайтед" лучше начал матч и уже на 17-й минуте открыл счет. Амад Диалло сделал передачу пяткой на Бруну Фернандеша, который подработал мяч и нанес удар с границы штрафной площади — 1:0.

Хозяева продолжили переигрывать своего соперника и незадолго до перерыва удвоили счет. После подачи с фланга Фернандеш пробил головой, а мяч срикошетил от ноги Виктора Кристиансена и оказался в воротах — 2:0.

Во втором тайме "Юнайтед" отдал инициативу сопернику. "Лестер" смог подержать мяч, но атаковал беззубо.

Окончательно все стало ясно на 82-й минуте. Получив мяч от Фернандеша, Гарначо нанес обводящий удар из-за пределов штрафной площади — 3:0.

"Юнайтед" показал раскрепощенную игру, окончательно сбросив оковы, которые сдерживали команду в начале этого сезона при Эрике Тен Хаге. "Дьяволы" показали, что с воодушевлением ожидают прихода нового главного тренера.

"Манчестер Юнайтед" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2024 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1297

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gameboy 10.11.2024 20:11 # gameboy
    Вот же черт этот Нету

    (ответить)

  2. zaeba1l 10.11.2024 20:06 # zaeba1l
    Какие злобные обезьянси под мостом...

    (ответить)

  3. gameboy 10.11.2024 20:05 # gameboy
    Отскочили синееблые

    (ответить)

  4. ment 10.11.2024 20:05 # ment
    Повезло членси

    (ответить)

  5. girasimus 10.11.2024 20:05 # girasimus
    Что с пенсами херня

    (ответить)

  6. takernotagiver 10.11.2024 20:01 # takernotagiver
    Парти Кайседо отвозил по красоте)

    (ответить)

  7. kellborn 10.11.2024 19:57 # kellborn
    Если Челси обыграет Арсенал, можно будет увольнять Артету.

    (ответить)

  8. gameboy 10.11.2024 19:54 # gameboy
    Какие же пенсы немощи

    (ответить)

  9. electric 10.11.2024 19:53 # electric
    пенс е6аный, нахцй ты фолишь, черт сукка...

    (ответить)

  10. takernotagiver 10.11.2024 19:49 # takernotagiver
    Кайседо, говорили они, не костолом)

    (ответить)

  11. imf-tau 10.11.2024 19:47 # imf-tau
    Испанский сын Тони Пьюлиса там в футбол собирается сыграть?

    (ответить)

  12. skychnie-oboi 10.11.2024 19:39 # skychnie-oboi
    Челсе Челсе Челсе!

    (ответить)

  13. division 10.11.2024 19:37 # division
    Потихоньку потихоньку начинаем раскачивать автобус Артеты

    (ответить)

  14. electric 10.11.2024 19:35 # electric
    за красивую игру и результат! комоне!

    (ответить)

  15. hachidlo 10.11.2024 19:24 # hachidlo
    Анониру и ватные, армянские лузеркузенцы уже сжимают брелочки друг другу. Хотя...не особо понятно, за что борется арсе0? За то, чтобы третий сезон подряд позорно слить чемпионство? Или за легендарный трофей - четвёртое место? Тогда понятно.

    (ответить)

  16. gameboy 10.11.2024 19:21 # gameboy
    Залупенсы, подключаем 8К к просмотру ебучки вашего клуба!

    (ответить)

  17. skydreams 10.11.2024 19:20 # skydreams
    Вперёд ЧЕЛСИ!!!!!!!

    (ответить)

  18. bembo 10.11.2024 19:15 # bembo
    3 Ноттингем Форест 11 19
    4 Брайтон 11 19
    5 Челси 10 18
    6 Арсенал 10 18
    7 Фулхэм 11 18
    8 Ньюкасл 11 18
    9 Астон Вилла 11 18
    10 Тоттенхэм 11 16
    11 Брентфорд 11 16
    12 Борнмут 11 15
    13 Манчестер Юнайтед 11 15

    Источник: http://fapl.ru/posts/111134/?c=1

    (ответить)

  19. brown-ale 10.11.2024 19:12 # brown-ale
    Что мешало португальской крысе так играть при тен Хаге?

    (ответить)

  20. shearer1 10.11.2024 19:11 # shearer1
    Ньюкасл чемпик!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: