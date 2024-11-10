В своем заключительном матче при временном тренере Рууде Ван Нистелрое "Манчестер Юнайтед" разгромил "Лестер" со счетом 3:0.

Своим дублем против ПАОКа в Лиге Европы Ама Диалло заслужил место в стартовом составе "красных дьяволов" на этот матч, заменив Алехандро Гарначо.



У "лис" с первых минут появились Джеймс Джастин, Бубакари Сумаре и Джордан Айю, заменив Рикарду Перейру, Стефи Мавидиди и Джейми Варди.



"Юнайтед" лучше начал матч и уже на 17-й минуте открыл счет. Амад Диалло сделал передачу пяткой на Бруну Фернандеша, который подработал мяч и нанес удар с границы штрафной площади — 1:0.



Хозяева продолжили переигрывать своего соперника и незадолго до перерыва удвоили счет. После подачи с фланга Фернандеш пробил головой, а мяч срикошетил от ноги Виктора Кристиансена и оказался в воротах — 2:0.



Во втором тайме "Юнайтед" отдал инициативу сопернику. "Лестер" смог подержать мяч, но атаковал беззубо.



Окончательно все стало ясно на 82-й минуте. Получив мяч от Фернандеша, Гарначо нанес обводящий удар из-за пределов штрафной площади — 3:0.



"Юнайтед" показал раскрепощенную игру, окончательно сбросив оковы, которые сдерживали команду в начале этого сезона при Эрике Тен Хаге. "Дьяволы" показали, что с воодушевлением ожидают прихода нового главного тренера.



"Манчестер Юнайтед" — "Лестер". Отчет о матче