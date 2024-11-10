"Юнайтед" разгромил "Лестер"
В своем заключительном матче при временном тренере Рууде Ван Нистелрое "Манчестер Юнайтед" разгромил "Лестер" со счетом 3:0.
Своим дублем против ПАОКа в Лиге Европы Ама Диалло заслужил место в стартовом составе "красных дьяволов" на этот матч, заменив Алехандро Гарначо.
У "лис" с первых минут появились Джеймс Джастин, Бубакари Сумаре и Джордан Айю, заменив Рикарду Перейру, Стефи Мавидиди и Джейми Варди.
"Юнайтед" лучше начал матч и уже на 17-й минуте открыл счет. Амад Диалло сделал передачу пяткой на Бруну Фернандеша, который подработал мяч и нанес удар с границы штрафной площади — 1:0.
Хозяева продолжили переигрывать своего соперника и незадолго до перерыва удвоили счет. После подачи с фланга Фернандеш пробил головой, а мяч срикошетил от ноги Виктора Кристиансена и оказался в воротах — 2:0.
Во втором тайме "Юнайтед" отдал инициативу сопернику. "Лестер" смог подержать мяч, но атаковал беззубо.
Окончательно все стало ясно на 82-й минуте. Получив мяч от Фернандеша, Гарначо нанес обводящий удар из-за пределов штрафной площади — 3:0.
"Юнайтед" показал раскрепощенную игру, окончательно сбросив оковы, которые сдерживали команду в начале этого сезона при Эрике Тен Хаге. "Дьяволы" показали, что с воодушевлением ожидают прихода нового главного тренера.
"Манчестер Юнайтед" — "Лестер". Отчет о матче
10.11.2024 19:00
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Последние комментарии:
Вот же черт этот Нету
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Какие злобные обезьянси под мостом...
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Отскочили синееблые
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Повезло членси
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Что с пенсами херня
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Парти Кайседо отвозил по красоте)
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Если Челси обыграет Арсенал, можно будет увольнять Артету.
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Какие же пенсы немощи
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пенс е6аный, нахцй ты фолишь, черт сукка...
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Кайседо, говорили они, не костолом)
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Испанский сын Тони Пьюлиса там в футбол собирается сыграть?
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Челсе Челсе Челсе!
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Потихоньку потихоньку начинаем раскачивать автобус Артеты
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за красивую игру и результат! комоне!
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Анониру и ватные, армянские лузеркузенцы уже сжимают брелочки друг другу. Хотя...не особо понятно, за что борется арсе0? За то, чтобы третий сезон подряд позорно слить чемпионство? Или за легендарный трофей - четвёртое место? Тогда понятно.
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Залупенсы, подключаем 8К к просмотру ебучки вашего клуба!
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Вперёд ЧЕЛСИ!!!!!!!
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3 Ноттингем Форест 11 19
4 Брайтон 11 19
5 Челси 10 18
6 Арсенал 10 18
7 Фулхэм 11 18
8 Ньюкасл 11 18
9 Астон Вилла 11 18
10 Тоттенхэм 11 16
11 Брентфорд 11 16
12 Борнмут 11 15
13 Манчестер Юнайтед 11 15
Источник: http://fapl.ru/posts/111134/?c=1
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Что мешало португальской крысе так играть при тен Хаге?
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Ньюкасл чемпик!
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