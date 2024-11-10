Онана: "Игроки МЮ хотят, чтобы Ван Нистелрой остался"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана подтвердил, что его партнеры по команды хотят, чтобы Рууд Ван Нистелрой продолжил работу в клубе.

После матча Премьер-Лиги против "Лестера" в воскресенье Ван Нистелрой передаст первую команду "Юнайтед" Рубену Амориму.



Ван Нистелрой уже озвучил свое желание стать ассистентом Аморима, и Онана утверждает, что игроки "Юнайтед" поддержали бы такое решение Рубена.



"Хотят ли игроки МЮ того же? На 100 процентов. Он очень хороший парень, очень хороший тренер. Он обладает таким большим опытом, он много советует нам".



"Он трудится великолепным образом, и игроки рады ему. В конце концов это не то, что мы можем решить. Это решение клуба, и нам нужно будет подчиниться", — сообщил Онана TNT Sports.