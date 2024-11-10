"Арсенал" узнал цену за Шешко

Нападающий Беньямин Шешко, вызывающий интерес у "Арсенала", сможет покинуть "РБ Лейпциг" за 62 миллиона фунтов следующим летом.

Минувшим летом Шешко настойчиво сватали в "Арсенал" и "Челси". Беньямин мог покинуть Лейпциг за 54 млн. фунтов, что были прописаны в его контракте в качестве отступных.



Однако Шешко остался и заключил с "РБ Лейпциг" новый контракт до 2029 года. Из этого соглашения, обеспечившего Беньямину прибавку к зарплате, был убран пункт об отступных.



Шешко великолепно начал этот сезон, забив семь голов в 14 первых матчах с учетом всех соревнований, и будущее 21-летнего словенца остается горячей темой.



По информации Sky Sport Germany, у Шешко есть со своим клубом "джентльменская договоренность", которая позволяет Беньямину беспрепятственно покинуть Лейпциг следующим летом при желании.



Если Шешко захочет уйти, то его новый клуб должен будет заплатить "РБ Лейпциг" упомянутые 62 млн. фунтов.