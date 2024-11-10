Гвардиола: "Люди хотят, чтобы наша эра закончилась"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что люди хотят видеть окончание эры доминирования "Сити".

"Сити" является настоящим гегемоном английского футбола, выигрывая титул шесть раз в семи предыдущих сезонах Премьер-Лиги.



Однако сейчас ослабленный травмами "Сити" находится в неважной форме, потерпев четыре поражения подряд во всех турнирах. Этот спад, как чувствует Гвардиола, радует многих людей, но самого Хосепа он мотивирует.



"Люди хотят, чтобы наша эра закончилась. Это нормально, и так бывает, потому что мы многое выиграли. Я бы хотел, чтобы команда сражалась, и если в конце концов верх возьмет кто-то другой, то окей, поздравляю".



"У меня есть ощущение, что мы не можем побеждать каждые три дня, учитывая нашу ситуацию. Нам нужны игроки, но их у нас нет".



"Закончится ли эта эра? Конечно, она не бесконечна. В следующие 56 лет "Сити" не будет выигрывать каждый матч Премьер-Лиги, но почему бы не попытаться? Я бы хотел попытаться".



"В этой профессии тебе нужно выигрывать матчи, и сейчас мы не выигрываем матчи. Конечно, нам нужно изменить это, и игроки знают это, но этот период поможет нам стать более сосредоточенными и пробудит в нас желание вернуться на свой уровень. А что будет, то будет", — цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.