Гвардиола: "Люди хотят, чтобы наша эра закончилась"

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что люди хотят видеть окончание эры доминирования "Сити".

"Сити" является настоящим гегемоном английского футбола, выигрывая титул шесть раз в семи предыдущих сезонах Премьер-Лиги.

Однако сейчас ослабленный травмами "Сити" находится в неважной форме, потерпев четыре поражения подряд во всех турнирах. Этот спад, как чувствует Гвардиола, радует многих людей, но самого Хосепа он мотивирует.

"Люди хотят, чтобы наша эра закончилась. Это нормально, и так бывает, потому что мы многое выиграли. Я бы хотел, чтобы команда сражалась, и если в конце концов верх возьмет кто-то другой, то окей, поздравляю".

"У меня есть ощущение, что мы не можем побеждать каждые три дня, учитывая нашу ситуацию. Нам нужны игроки, но их у нас нет".

"Закончится ли эта эра? Конечно, она не бесконечна. В следующие 56 лет "Сити" не будет выигрывать каждый матч Премьер-Лиги, но почему бы не попытаться? Я бы хотел попытаться".

"В этой профессии тебе нужно выигрывать матчи, и сейчас мы не выигрываем матчи. Конечно, нам нужно изменить это, и игроки знают это, но этот период поможет нам стать более сосредоточенными и пробудит в нас желание вернуться на свой уровень. А что будет, то будет", — цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2024 16:00

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