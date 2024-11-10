Троссард: "Нам нужно лучше пользоваться своими моментами"

Вингер "Арсенала" Леандро Троссард заявил, что его команда должна лучше пользоваться своими моментами возле чужих ворот.

В данный момент "Арсенал" не знает побед в Премьер-Лиге с 5 октября, а в минувшую среду против "Интера" в Лиге Чемпионов "канониры" во втором матче подряд не смогли забить.



Троссард не придает большого значения этому спаду, но надеется, что вскоре "Арсенал" прорвет.



"Думаю, нам нужно лучше пользоваться своими моментами. Похожий путь был в прошлом году. Игроки сомневались насчет того, чтобы забивать, но после января у нас был отрезок из пяти-шести матчей, когда мы забивали своим соперникам по пять голов".



"Каждый сезон у вас бывает сложный период, и в наших руках наладить ситуацию. Внутри команды есть вера, и она по-прежнему очень высока. Мы обладаем такими замечательными игроками, и мы можем быстро преобразиться".



"Разумеется, мы хотим побеждать больше. Думаю, мы провели хороший матч в среду. Мы не забили, а соперник забил с пенальти. В целом мы стремимся выигрывать матчи и забивать голы. Нам просто нужно, чтобы у нас снова начало получаться, и я надеюсь, так и будет в воскресенье", — цитирует Троссарда The Guardian.