Ван Нистелрой встретится с Аморимом в понедельник

Временный тренер "Манчестер Юнайтед" Рууд Ван Нистелрой проведет встречу с Рубеном Аморимом в ближайший понедельник.

В понедельник Аморим приступит к исполнению обязанностей главного тренера "Юнайтед", но в понедельник на базу "красных дьяволов" в Каррингтоне явится и Ван Нистелрой, которому не было сказано обратного.



Ван Нистелрой уже несколько раз заявил, что хотел бы стать ассистентом Аморима, и вскоре у Рууда появится эта ясность.



"Встреча с Аморимом? Да, давайте посмотрим, как оно сложится".



"Если честно, я спокоен. Я верю в процесс. Я верю, что исход будет хорошим, потому что я все еще здесь, и никаких новостей пока не было. Я здесь в "Манчестер Юнайтед", и на этом мой фокус. В этом плане я спокоен, и когда бы ни состоялся наш разговор, там и станет видно".



"Разумеется, мы знаем, каковы временные рамки, но сейчас у меня на уме только одна вещь — матч с "Лестером", — цитирует Ван Нистелроя Daily Mirror.