"Манчестер Сити" готов потратить 60 миллионов фунтов на приобретение полузащитника испанского "Реал Сосьедад" Мартина Субименди в январе.

Травма колена, полученная Родри в сентябре, стала сокрушительным ударом по "Сити", который накануне совершил очередную осечку без обладателя "Золотого мяча", проиграв "Брайтону" со счетом 2:1.



Примечательно, что все шесть своих последних поражений в Премьер-Лиге "Сити" потерпел, когда Родри не было в стартовом составе.



А поскольку Родри в этом сезоне уже не сыграет, "Сити" готов выйти на трансферный рынок в январе для укрепления опорной зоны.



По информации Daily Star, на радаре у "Сити" находится Субименди, который быль целью номер один "Ливерпуля" минувшим летом, но в итоге предпочел остаться в Сан-Себастьяне.



В данный момент "Ливерпуль" лидирует в Премьер-Лиге, тогда как "Реал Сосьедад" находится в нижней половине таблицы Ла Лиги, поэтому у Субименди есть причины пожалеть о своем решении отвергнуть интерес из Премьер-Лиги, но теперь у Мартина появился второй шанс переехать в Англию.



Утверждается, что Родри сам рекомендовал 25-летнего Субименди, своего партнера по сборной Испании, главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле.



На "Этихад" считают, что Субименди может стать не просто временным сменщиком Родри, но и его будущим партнером по стартовому составу.



"Сити" довольно скромно провел летнее трансферное окно, поэтому у "горожан" накопилось около 100 млн. фунтов на траты в январе, а отступные по контракту Субименди составляют 60 млн. фунтов.