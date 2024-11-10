Макаллистер: "Ливерпуль" — кандидат на победу в Премьер-Лиге"
Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер признал, что его команда является реальным претендентом на титул Премьер-Лиги.
По словам Макаллистера, на старте сезона он не ожидал, что едва сменившему главного тренера "Ливерпулю" удастся вмешаться в чемпионскую гонку.
Однако после победы 2:0 над "Астон Виллой" накануне команда Арне Слота укрепила свое лидерство в Премьер-Лиге, и Алексис был вынужден признать очевидное.
"Если мы находимся на вершине лиги с пятью очками отрыва, это кое-что значит. Но мы должны двигаться шаг за шагом".
"Если бы вы спросили меня до старта сезона, я бы не сказал, что мы являемся кандидатами, но теперь похоже на то, что все-таки являемся", — цитирует Макаллистера BBC.
10.11.2024 11:00
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