Макаллистер: "Ливерпуль" — кандидат на победу в Премьер-Лиге"

Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер признал, что его команда является реальным претендентом на титул Премьер-Лиги.

По словам Макаллистера, на старте сезона он не ожидал, что едва сменившему главного тренера "Ливерпулю" удастся вмешаться в чемпионскую гонку.



Однако после победы 2:0 над "Астон Виллой" накануне команда Арне Слота укрепила свое лидерство в Премьер-Лиге, и Алексис был вынужден признать очевидное.



"Если мы находимся на вершине лиги с пятью очками отрыва, это кое-что значит. Но мы должны двигаться шаг за шагом".



"Если бы вы спросили меня до старта сезона, я бы не сказал, что мы являемся кандидатами, но теперь похоже на то, что все-таки являемся", — цитирует Макаллистера BBC.