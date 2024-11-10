14-летний Доуман тренировался с "Арсеналом" перед матчем с "Челси"
В преддверии дерби с "Челси" в Премьер-Лиге "Арсенал" привлек к тренировкам с первой командой 14-летнего полузащитника Макса Доумана.
Как и многие другие команды Премьер-Лиги, в данный момент "Арсенал" очень страдает из-за травм. В полузащите Мартин Эдегор едва залечил свою лодыжку, а Деклан Райс получил перелом пальца стопы.
Возможно, именно по этой причине главный тренер "канониров" Микель Артета временно повысил до первой команды юного Доумана, которого по стилю игры часто сравнивают с Джеком Уилширом.
Доуман обратил на себя внимание еще в сентябре, когда в возрасте 14 лет, восьми месяцев и 19 дней стал самым молодым игроком, отличившимся в Юношеской лиге УЕФА.
Ради возможности тренироваться с первой командой "Арсенала" Доуман попустил матч команды "канониров" U-18 против "Рединга". Однако talkSPORT все равно не ожидает, что Макс попадет в заявку на дерби с "Челси".
10.11.2024 10:00
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Артету на молоденьких потянуло. Надоели ему уже раздолбанные жопы.
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По заветам Венгера
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