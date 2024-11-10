Гвардиола: "Мы вернемся в свою лучшую форму"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что его команда вернется в свою лучшую форму, когда отсутствующие игроки поправят свое здоровье.

Накануне Гвардиола впервые в своей тренерской карьере оформил четыре поражения подряд, уступив "Брайтону" со счетом 2:1.



Однако Гвардиола указывает на то, что "Сити" показывает не такой уж плохой футбол, а улучшить результаты Хосеп надеется, когда травмы пойдут на спад.



"У меня нет сомнений, что мы вернемся в свою лучшую форму, когда игроки вернутся в строй. В этом мой вызов, а я люблю вызовы. Я не отступлю — я хочу преуспеть больше, чем когда-либо. Мы постараемся снова".



"Мы постараемся проанализировать, как мы сыграли. Четыре поражения подряд — окей. Вопрос в том, как мы играем".



"Борнмут" заслужил победу, но мы были действительно хороши. Против "Тоттенхэма" вышли молодые парни. В Лиссабоне было так много позитивных вещей, как и сегодня, хотя мы проиграли".



"Это выглядит как оправдания, но так я это чувствую. Когда мы играем плохо, я первый это признаю. Но у меня нет этого ощущения", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".