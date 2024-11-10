Слот подтвердил, что Трент получил травму против "Виллы"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот подтвердил, что защитник Трент Александер-Арнольд получил травму в матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы".

Победа 2:0 над "Виллой" в воскресенье была омрачена для "Ливерпуля" вынужденной заменой Александер-Арнольда на 25-й минуте.



Предположительно, у Александер-Арнольда возникли проблемы с задней поверхности бедра. Слот пока не может это подтвердить, однако Арне тревожно из-за того, что Трент не смог продолжить игру.



"Сложно сказать, насколько это серьезно, но это всегда серьезно, если игрок уходит с поля в первом тайме. Дело не в том, что он мне не нравится, а в том, что он сам попросил об этом".



"Он попросил о замене не потому, что устал, он попросил, потому что что-то почувствовал".



"Прежде всего это нехороший знак, но сразу после матча всегда сложно сказать, что точно случилось. Давайте подождем и посмотрим".



"Я буду удивлен, если он сыграет за сборную Англии на предстоящей неделе, но, надеюсь, он сможет", — цитирует Слота официальный веб-сайт "Ливерпуля".