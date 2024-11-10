Гвардиола: "Возможно, другая команда заслуживает титул"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предположил, что гегемония его команды в Премьер-Лиге может быть прервана в этом сезоне.

Накануне "Ливерпуль" потерпел свое четвертое подряд поражение во всех соревнованиях, проиграв "Брайтону" со счетом 2:1, чем тут же воспользовался "Ливерпуль", одержавший победу 2:0 над "Астон Виллой" и укрепивший свое лидерство в Премьер-Лиге.



После матча на "Амекс" Гвардиола признал, что сейчас его команда находится не в лучшем своем состоянии, и существует реальная угроза провалить миссию по защите титула.



"Прямо сейчас мы не в состоянии играть все 90 минут. Мы действительно хорошо сыграли первый тайм и моментами были неплохи во втором тайме. Но мы снова проиграли, поэтому международный перерыв — хорошая возможность прочистить наши головы и поправить здоровье наших игроков".



"Мы должны постараться снова выигрывать матчи. Мы оказались не в состоянии поддерживать ритм во втором тайме. Четыре поражения подряд — нам нужно быстро преобразиться".



"Расписание становится жестким, но мы наладим свою игру, когда игроки вернутся в строй. Может быть, после шести титулов Премьер-Лиги в течение семи лет другая команда заслуживает забрать титул на один год. Посмотрим, что случится с "Ливерпулем" против "Астон Виллы", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.