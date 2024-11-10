10-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 10 ноября, четырьмя поединками завершится 10-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛЕСТЕР 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Юнайтед" выиграл только один из шести последних матчей в Премьер-Лиге (3 ничьи, 2 поражения). "Лестер" — одна из двух команд, которые забивали в каждом из своих матчей английского первенства в этом сезоне (также — "Манчестер Сити"). "Лисы" могут похвастать лишь одной победой в 14 последних выездах к "красным дьяволам" в Премьер-Лиге (3 ничьи, 10 поражений) — 1:2 в мае 2021.



Вингер "Юнайтед" Амад Диалло в порядке, несмотря на вынужденную замену с повреждением стопы против ПАОКа в минувший четверг. Люк Шоу и Лени Йоро едва вернулись к тренировкам.



Из лазарета "Лестера" вскоре вернутся Хамза Чоудури и Патсон Дака. Бубакари Сумаре может впервые в этом сезоне Премьер-Лиги выйти в старте.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — НЬЮКАСЛ 17:00



"Ноттингем Форест" впервые с 1995 года одержал четыре победы подряд в Премьер-Лиге. "Ньюкасл" выиграл только один из пяти выездных матчей в этом сезоне английского первенства (2 ничьи, 2 поражения). "Лесники" одержали лишь одну победу в 12 последних встречах с "сороками" в Премьер-Лиге, и случилась она в прошлом сезоне благодаря хет-трику Криса Вуда.



"Форест" снова может задействовать полузащитника Джеймса Уорд-Проуза, пропустившего матч с "Вест Хэмом" из-за условий своей аренды. В лазарете остаются лишь Данило и Ибраима Сангаре.



"Ньюкасл" все еще вынужден обходиться без Свена Ботмана, Джамаала Ласселлса, Кирана Триппьера и Каллума Уилсона, но Мэтт Таргетт и Джейкоб Мерфи вскоре вернутся.



ТОТТЕНХЭМ — ИПСВИЧ 17:00



Уступая по ходу своих матчей Премьер-Лиги в 2024 году, "Тоттенхэм" набрал 24 очка — минимум на 10 больше, чем любая другая команда дивизиона. В этом сезоне английского первенства "Ипсвич" вел в счете только 86 минут — меньше всех. "Трактористы" выиграли все три последние встречи со "шпорами" в Премьер-Лиге, включая обе в 2001/02 — своей предыдущей кампании в элите.



"Тоттенхэму" предстоит оценить состояние защитника Кристиана Ромеро, которого беспокоит стопа. Ришарлисон пропустит продолжительное время с травмой задней поверхности бедра. Также вне игры Микки Ван де Вен, Вильсон Одобер, Тимо Вернер и Майки Мур.



Полузащитник "Ипсвича" Калвин Филлипс дисквалифицирован, а вот Харри Кларк свое наказание уже отбыл. Дара О'Ши должен сыграть, несмотря на проблемы со спиной. Аксель Туанзебе, Джейкоб Гривз и Джек Тэйлор вернутся после международного перерыва.



ЧЕЛСИ — АРСЕНАЛ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



Проиграв в первом туре, "Челси" потерпел лишь одно поражение в девяти последующих матчах Премьер-Лиги (5 побед, 3 ничьи). На данной стадии прошлого сезона "Арсенал" имел 24 очка и 27 в сезоне перед этим — против 18 сейчас. "Синие" одержали только одну победу в 10 последних встречах с "канонирами" во всех соревнованиях — 0:2 на "Эмирейтс" в рамках Премьер-Лиги в августе 2021 (2 ничьи, 7 поражений).



"Челси" надеется на выздоровление к воскресенью Коула Палмера и Джейдона Санчо.



"Арсеналу" предстоит оценить состояние полузащитника Деклана Райса, который получил перелом пальца ноги в прошлый уикенд. Может сыграть Мартин Эдегор, уже вышедший на замену против "Интера" посреди недели. Рахим Стерлинг не выйдет на поле из-за условий своей аренды.