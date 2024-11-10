"Ливерпуль" победил "Виллу" и укрепился во главе Премьер-Лиги

Голы Дарвина Нуньеса и Мохамеда Салаха позволили "Ливерпулю" победить "Астон Виллу" со счетом 2:0 и укрепить свое лидерство в Премьер-Лиге.

В стартовый состав "красных" вернулись Энди Робертсон и Дарвин Нуньес, заменив Костаса Цимикаса и Коди Гакпо.



У "вилланов" произошло четыре изменения в старте. Этими новыми лицами стали Пау Торрес, Люка Динь, Амаду Онана и Джейкоб Рэмси.



В начале матча команды только присматривались друг к другу, но первый же удар в створ обернулся голом. На 20-й минуте хозяева убежали в контратаку, и хотя Леон Бэйли повалил Мохамеда Салаха, мяч тут же подхватил Нуньес. Дарвин ушел от контакта с Эмилиано Мартинесом и с острого угла поразил ворота — 1:0.



На 32-й минуте "Ливерпулю" удалась еще одна быстрая контратаку, однако Нуньес, завершавший комбинацию своей команды, пробил над перекладиной.



"Красные" контролировали игру, и только на 38-й минуте Кувину Келлехеру пришлось вступить в игру, чтобы вытащить мяч из под перекладины после удара Онана головой.



Во втором тайме хозяева почти не выпускали мяч, но при этом играли осторожно, предпочтя свести риск к минимуму.



Интрига окончательно умерла на 84-й минуте, когда Салах проскочил мимо Диего Карлоса возле центральной линии поля, ворвался в штрафную по правому краю и поразил ближний угол ворот — 2:0.



"Ливерпуль" забил оба своих гола на быстрых выпадах, хотя, казалось бы, это больше свойственно "Вилле", особенно на выезде. "Красные" не показали искрометного футбола, но при этом уверенно выполнили свою задачу.



"Ливерпуль" — "Астон Вилла". Отчет о матче