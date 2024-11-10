"Ливерпуль" победил "Виллу" и укрепился во главе Премьер-Лиги
Голы Дарвина Нуньеса и Мохамеда Салаха позволили "Ливерпулю" победить "Астон Виллу" со счетом 2:0 и укрепить свое лидерство в Премьер-Лиге.
В стартовый состав "красных" вернулись Энди Робертсон и Дарвин Нуньес, заменив Костаса Цимикаса и Коди Гакпо.
У "вилланов" произошло четыре изменения в старте. Этими новыми лицами стали Пау Торрес, Люка Динь, Амаду Онана и Джейкоб Рэмси.
В начале матча команды только присматривались друг к другу, но первый же удар в створ обернулся голом. На 20-й минуте хозяева убежали в контратаку, и хотя Леон Бэйли повалил Мохамеда Салаха, мяч тут же подхватил Нуньес. Дарвин ушел от контакта с Эмилиано Мартинесом и с острого угла поразил ворота — 1:0.
На 32-й минуте "Ливерпулю" удалась еще одна быстрая контратаку, однако Нуньес, завершавший комбинацию своей команды, пробил над перекладиной.
"Красные" контролировали игру, и только на 38-й минуте Кувину Келлехеру пришлось вступить в игру, чтобы вытащить мяч из под перекладины после удара Онана головой.
Во втором тайме хозяева почти не выпускали мяч, но при этом играли осторожно, предпочтя свести риск к минимуму.
Интрига окончательно умерла на 84-й минуте, когда Салах проскочил мимо Диего Карлоса возле центральной линии поля, ворвался в штрафную по правому краю и поразил ближний угол ворот — 2:0.
"Ливерпуль" забил оба своих гола на быстрых выпадах, хотя, казалось бы, это больше свойственно "Вилле", особенно на выезде. "Красные" не показали искрометного футбола, но при этом уверенно выполнили свою задачу.
"Ливерпуль" — "Астон Вилла". Отчет о матче
10.11.2024 00:55
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Последние комментарии:
Кекстер называет всех соей, но зассал прийти на встречу в жизне
Кекстер называет всех ухилянтами, но зассал пойти в армию и нычкался от неё всю жизнь
Кекстер называет всех свинками, но сам оказался жирным, полуметровым скуфом
Кекстер называет всех чурками, но... ???
(ответить)
Кто лучший клуб в Европе прям сейчас? Лииивееерпууууль!!!
(ответить)
Матч, который никто не смотрел. Ну или смотрели нетакусики из-за вредности. А вот за, да, завтра матч Чемпионов (я про Щолси, а не про Арсе0, позорно сливший два последних сезона).
Понятно, зачем люди смотрят матчи Щолсей: там эмоции, драма, непредсказуемые результаты - в общем вообще всё, что могут предложить развлечения.
А лузеркузен что? Ну победи. Или проиграли. Ваще поебать. Какая разница? За 30 лет чемпионом не стали, и не станут. Чтобы Залупуль стал чемпионом АПЛ, нужно чтобы по Стемфорд Бриджу, Этихаду и Траффорду ядеркой бомбили. Да и то, всё равно останется Лестер, Блекпул, Томаш Калас...
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Подзалупаль превращается снова в проэкт фа.
Норм судейки тащат портовый бордэль
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Хохлы и прочая нечисть - е6учку на беззвучку!
КОРОЛИ на ТРОНЕ!
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ЛИВЕРПУЛЬ сейчас ГЕГЕМОН ЕВРОП!Факты ссут вам в ЛиЧИКО!
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Клопп наротировал судьям на несколько сезонов вперёд до отставки.
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Если отрыв станет больше 12-15 очков то станем чемпионами.
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объективно лучший фк в европе прямо сейчас
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Судья не поставил пенку в матче против Челси.
Судья не поставил пенку против Арсенала и не засчитал гол
Судья не поставил пенку против Виллы и засчитал гол после фола на игроке Виллы.
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Походу у Ливерпуля появился в верхах покровитель)
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на уверенности победили, красавчики!
(ответить)
Штампуем результаты при любых раскладах. А всякие немощи гадайте, кто в этом винова: тренер, игроки или просто Ливерпуль всех ебёт по жизни.
(ответить)
Я ахуею если в первый сезон сделает
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Чепухи не Эмери бегала как шавка что то кривляясь, когда ЛФК без суэты и академично просто на классе вынес его притон середняков, не включив и вторую передачу.Нуньес должен был закрывать матч еще на 60-й минуте.
Юнва - чемпионство все ближе!
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Отличный старт сезона!
Лучшие!
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КНЯЗИИИИИИИИИИИИИИ!!!
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кайфы
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