"Ливерпуль" победил "Виллу" и укрепился во главе Премьер-Лиги

Мохамед Салах Голы Дарвина Нуньеса и Мохамеда Салаха позволили "Ливерпулю" победить "Астон Виллу" со счетом 2:0 и укрепить свое лидерство в Премьер-Лиге.

В стартовый состав "красных" вернулись Энди Робертсон и Дарвин Нуньес, заменив Костаса Цимикаса и Коди Гакпо.

У "вилланов" произошло четыре изменения в старте. Этими новыми лицами стали Пау Торрес, Люка Динь, Амаду Онана и Джейкоб Рэмси.

В начале матча команды только присматривались друг к другу, но первый же удар в створ обернулся голом. На 20-й минуте хозяева убежали в контратаку, и хотя Леон Бэйли повалил Мохамеда Салаха, мяч тут же подхватил Нуньес. Дарвин ушел от контакта с Эмилиано Мартинесом и с острого угла поразил ворота — 1:0.

На 32-й минуте "Ливерпулю" удалась еще одна быстрая контратаку, однако Нуньес, завершавший комбинацию своей команды, пробил над перекладиной.

"Красные" контролировали игру, и только на 38-й минуте Кувину Келлехеру пришлось вступить в игру, чтобы вытащить мяч из под перекладины после удара Онана головой.

Во втором тайме хозяева почти не выпускали мяч, но при этом играли осторожно, предпочтя свести риск к минимуму.

Интрига окончательно умерла на 84-й минуте, когда Салах проскочил мимо Диего Карлоса возле центральной линии поля, ворвался в штрафную по правому краю и поразил ближний угол ворот — 2:0.

"Ливерпуль" забил оба своих гола на быстрых выпадах, хотя, казалось бы, это больше свойственно "Вилле", особенно на выезде. "Красные" не показали искрометного футбола, но при этом уверенно выполнили свою задачу.

"Ливерпуль" — "Астон Вилла". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2024 00:55

Количество просмотров Просмотров: 980

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hachidlo 10.11.2024 01:38 # hachidlo
    Кекстер называет всех соей, но зассал прийти на встречу в жизне
    Кекстер называет всех ухилянтами, но зассал пойти в армию и нычкался от неё всю жизнь
    Кекстер называет всех свинками, но сам оказался жирным, полуметровым скуфом
    Кекстер называет всех чурками, но... ???

    (ответить)

  2. sausage 10.11.2024 01:22 # sausage
    Кто лучший клуб в Европе прям сейчас? Лииивееерпууууль!!!

    (ответить)

  3. hachidlo 10.11.2024 01:20 # hachidlo
    Матч, который никто не смотрел. Ну или смотрели нетакусики из-за вредности. А вот за, да, завтра матч Чемпионов (я про Щолси, а не про Арсе0, позорно сливший два последних сезона).
    Понятно, зачем люди смотрят матчи Щолсей: там эмоции, драма, непредсказуемые результаты - в общем вообще всё, что могут предложить развлечения.
    А лузеркузен что? Ну победи. Или проиграли. Ваще поебать. Какая разница? За 30 лет чемпионом не стали, и не станут. Чтобы Залупуль стал чемпионом АПЛ, нужно чтобы по Стемфорд Бриджу, Этихаду и Траффорду ядеркой бомбили. Да и то, всё равно останется Лестер, Блекпул, Томаш Калас...

    (ответить)

  4. bembo 10.11.2024 01:13 # bembo
    Подзалупаль превращается снова в проэкт фа.
    Норм судейки тащат портовый бордэль

    (ответить)

  5. dexter 10.11.2024 01:07 # dexter
    Хохлы и прочая нечисть - е6учку на беззвучку!



    КОРОЛИ на ТРОНЕ!

    (ответить)

  6. skychnie-oboi 10.11.2024 01:05 # skychnie-oboi
    ЛИВЕРПУЛЬ сейчас ГЕГЕМОН ЕВРОП!Факты ссут вам в ЛиЧИКО!

    (ответить)

  7. takernofagiver 10.11.2024 01:04 # takernofagiver
    Клопп наротировал судьям на несколько сезонов вперёд до отставки.

    (ответить)

  8. ziyod 10.11.2024 01:03 # ziyod
    Если отрыв станет больше 12-15 очков то станем чемпионами.

    (ответить)

  9. b84 10.11.2024 01:03 # b84
    объективно лучший фк в европе прямо сейчас

    (ответить)

  10. takernotagiver 10.11.2024 01:03 # takernotagiver
    Судья не поставил пенку в матче против Челси.
    Судья не поставил пенку против Арсенала и не засчитал гол
    Судья не поставил пенку против Виллы и засчитал гол после фола на игроке Виллы.
    __________

    Походу у Ливерпуля появился в верхах покровитель)

    (ответить)

  11. live-juve 10.11.2024 01:02 # live-juve
    на уверенности победили, красавчики!

    (ответить)

  12. sausage 10.11.2024 01:02 # sausage
    Штампуем результаты при любых раскладах. А всякие немощи гадайте, кто в этом винова: тренер, игроки или просто Ливерпуль всех ебёт по жизни.

    (ответить)

  13. liverpoolfan94 10.11.2024 01:01 # liverpoolfan94
    Я ахуею если в первый сезон сделает

    (ответить)

  14. skychnie-oboi 10.11.2024 01:00 # skychnie-oboi
    Чепухи не Эмери бегала как шавка что то кривляясь, когда ЛФК без суэты и академично просто на классе вынес его притон середняков, не включив и вторую передачу.Нуньес должен был закрывать матч еще на 60-й минуте.

    Юнва - чемпионство все ближе!

    (ответить)

  15. felix-the-cat 10.11.2024 01:00 # felix-the-cat
    Отличный старт сезона!

    Лучшие!

    (ответить)

  16. electric 10.11.2024 00:59 # electric
    КНЯЗИИИИИИИИИИИИИИ!!!

    (ответить)

  17. ooaaaa 10.11.2024 00:59 # ooaaaa
    кайфы

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: