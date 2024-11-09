Балеба отреагировал на слухи насчет "Арсенала" и "Ливерпуля"

Карлос Балеба Полузащитник "Брайтона Карлос Балеба отреагировал на слухи, сватающие его в большие клубы.

Балеба прибыл в "Брайтон" из "Лилля" за 23 миллиона фунтов летом 2023, чтобы заменить покинувших клуб Алексиса Макаллистера и Мойсеса Кайседо.

Постепенно 20-летний камерунец утвердился важным игроком "чаек", а в прессе появились слухи об интересе к нему со стороны "Арсенала" и "Ливерпуля".

Однако сам Балеба не придает этому значения и сосредоточен исключительно на "Брайтоне" и на своем развитии.

"Отыграть два-три года и затем уйти? Я так не мыслю. Я просто тружусь. Я думаю лишь о том, чтобы работать и помогать своему клубу".

"Если я смогу помогать своим партнерам по команде, я буду. Если они смогут помогать мне, я приму эту помощь в своем стремлении развиваться. Поэтому я просто тружусь ради команды и ради себя, стремясь к прогрессу в будущем".

"Каждый, кто помогает мне, хочет, чтобы я достиг высшего уровня. И если это означает, что большие клубы хотят меня заполучить, я не переживаю и не испытываю восторг насчет этого. Мне просто нужно упорно трудиться и сохранять холодную голову".

"Я не знаю, стану ли я звездой или следующей большой продажей. Стать звездой — это и так немало. Каждый говорит о тебе, поет твое имя. Но это не то, что мотивирует меня. Я просто предпочитаю склонить голову и трудиться на поле", — сообщил Балеба Sky Sports.


Метки Балеба, Брайтон

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2024 23:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 09.11.2024 23:56 # tigerpool
    Топовый топ. Очередной 100+ лимонник для чаек.

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  2. takernotagiver 09.11.2024 23:17 # takernotagiver
    Напомнил пикового Парти

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  3. brown-ale 09.11.2024 23:04 # brown-ale
    Изменил игру с Ман Сити.

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