Балеба отреагировал на слухи насчет "Арсенала" и "Ливерпуля"

Полузащитник "Брайтона Карлос Балеба отреагировал на слухи, сватающие его в большие клубы.

Балеба прибыл в "Брайтон" из "Лилля" за 23 миллиона фунтов летом 2023, чтобы заменить покинувших клуб Алексиса Макаллистера и Мойсеса Кайседо.



Постепенно 20-летний камерунец утвердился важным игроком "чаек", а в прессе появились слухи об интересе к нему со стороны "Арсенала" и "Ливерпуля".



Однако сам Балеба не придает этому значения и сосредоточен исключительно на "Брайтоне" и на своем развитии.



"Отыграть два-три года и затем уйти? Я так не мыслю. Я просто тружусь. Я думаю лишь о том, чтобы работать и помогать своему клубу".



"Если я смогу помогать своим партнерам по команде, я буду. Если они смогут помогать мне, я приму эту помощь в своем стремлении развиваться. Поэтому я просто тружусь ради команды и ради себя, стремясь к прогрессу в будущем".



"Каждый, кто помогает мне, хочет, чтобы я достиг высшего уровня. И если это означает, что большие клубы хотят меня заполучить, я не переживаю и не испытываю восторг насчет этого. Мне просто нужно упорно трудиться и сохранять холодную голову".



"Я не знаю, стану ли я звездой или следующей большой продажей. Стать звездой — это и так немало. Каждый говорит о тебе, поет твое имя. Но это не то, что мотивирует меня. Я просто предпочитаю склонить голову и трудиться на поле", — сообщил Балеба Sky Sports.