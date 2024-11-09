"Сити" потерпел четвертое поражение подряд

"Манчестер Сити" потерпел свое четвертое подряд поражение с учетом всех соревнований, позволив "Брайтону" совершить "камбэк" после гола Эрлинга Холанда — 2:1.

В стартовом составе "чаек" произошло только одно изменение. Вместо Ферди Кадиогу появился Симон Адингра.



У "горожан" с первых минут вышли Кайл Уолкер и Илкай Гюндоган, заменив Мануэля Аканджи и Бернарду Силву.



"Сити" владел некоторым преимуществом в начале матча, но серьезных угроз воротам Барта Вербрюггена не создавал. "Брайтон" чувствовал себя вполне комфортно и тоже пытался атаковать.



Отсутствие явных моментов не помешало гостям открыть счет на 23-й минуте. Матео Ковачич классным пасом меж двух защитников запустил Холанда в прорыв. Эрлинг вошел в штрафную, с первой попытки не смог пробить Вербрюггена, но повторно завладел мячом и с отскоком от перекладины поразил-таки цель — 0:1.



Забитый гол воодушевил "горожан" и особенно Холанда, который тут же отметился еще парой отличных моментов, но в первом случае Вербрюгген перевел мяч в штангу, а во втором Эрлинг сам не попал в створ.



На 34-й минуте, наконец, разразились моментом хозяева, однако удар Данни Уэлбека был заблокирован Йошко Гвардиолом, а добивание Первиса Эступиньяна оказалось неточным.



"Брайтон" заметно активизировался ближе к перерыву, но никаких дивидендов от этого не получил, ни разу не пробив в створ за первые 45 минут.



Впервые Эдерсон по-настоящему вступил в игру на 52-й минуте, отразив удар Джека Хиншелвуда головой.



Поначалу во втором тайме у "чаек" ничего не получалось, однако они были настойчивы, и на 78-й минуте вышедший на замену Жоао Педро выцарапал мяч в гуще игроков и расстрелял ворота — 1:1.



А на 83-й минуте хозяева вышли вперед. О'Райли проник в штрафную по центру после передачи Педро и пробил мимо Эдерсона — 2:1.



"Сити", заглохший в атаке почти на полчаса, резко встрепенулся, но было уже слишком поздно.



Открыв счет в середине первого тайма, далее "Сити" очень мало позволял своему сопернику. Однако "Брайтон" нашел в себе силы прибавить, и это нашло отражение на табло.



"Брайтон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче