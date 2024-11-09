"Сити" потерпел четвертое поражение подряд
"Манчестер Сити" потерпел свое четвертое подряд поражение с учетом всех соревнований, позволив "Брайтону" совершить "камбэк" после гола Эрлинга Холанда — 2:1.
В стартовом составе "чаек" произошло только одно изменение. Вместо Ферди Кадиогу появился Симон Адингра.
У "горожан" с первых минут вышли Кайл Уолкер и Илкай Гюндоган, заменив Мануэля Аканджи и Бернарду Силву.
"Сити" владел некоторым преимуществом в начале матча, но серьезных угроз воротам Барта Вербрюггена не создавал. "Брайтон" чувствовал себя вполне комфортно и тоже пытался атаковать.
Отсутствие явных моментов не помешало гостям открыть счет на 23-й минуте. Матео Ковачич классным пасом меж двух защитников запустил Холанда в прорыв. Эрлинг вошел в штрафную, с первой попытки не смог пробить Вербрюггена, но повторно завладел мячом и с отскоком от перекладины поразил-таки цель — 0:1.
Забитый гол воодушевил "горожан" и особенно Холанда, который тут же отметился еще парой отличных моментов, но в первом случае Вербрюгген перевел мяч в штангу, а во втором Эрлинг сам не попал в створ.
На 34-й минуте, наконец, разразились моментом хозяева, однако удар Данни Уэлбека был заблокирован Йошко Гвардиолом, а добивание Первиса Эступиньяна оказалось неточным.
"Брайтон" заметно активизировался ближе к перерыву, но никаких дивидендов от этого не получил, ни разу не пробив в створ за первые 45 минут.
Впервые Эдерсон по-настоящему вступил в игру на 52-й минуте, отразив удар Джека Хиншелвуда головой.
Поначалу во втором тайме у "чаек" ничего не получалось, однако они были настойчивы, и на 78-й минуте вышедший на замену Жоао Педро выцарапал мяч в гуще игроков и расстрелял ворота — 1:1.
А на 83-й минуте хозяева вышли вперед. О'Райли проник в штрафную по центру после передачи Педро и пробил мимо Эдерсона — 2:1.
"Сити", заглохший в атаке почти на полчаса, резко встрепенулся, но было уже слишком поздно.
Открыв счет в середине первого тайма, далее "Сити" очень мало позволял своему сопернику. Однако "Брайтон" нашел в себе силы прибавить, и это нашло отражение на табло.
"Брайтон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
09.11.2024 22:30
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Последние комментарии:
Основной игрок щас в колбасе Грайвенберх. В центре делает результат.
Макалистер при Слоте до сих пор не понимает что ему делать
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Нуньес в целом не портит игры, но и не улучшает, слишком поспешен.
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В общем по матчу коротко выскажусь. Проблема команды в данный момент это вингеры, Нунеш и Савиньо абсолютные нули, не справляются с задачей, у Сити было уйма возможностей закончить игру еще в первом тайме, но вингеры не могут сделать разницу, к примеру будь Марез в прайме, Сити бы эту игру спокойно выиграли до перерыва, но эта обезьянка Савиньо даже не переживает за упущенные моменты, а Нунеш просто трус и не способен рисковать, я про Фодена ничего не хочу говорить, он в этом сезоне перестал играть в футбол, просто ни о чем, могу отметить Ковачича и Холланда, остальные провал, Пеп не виноват.
Так же хочу пожаловаться на продажу Альвареса, не найти ему замену, было ошибкой, которая может стоить чемпионства.
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Игра равная пока
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Хуйнез должен был делать 2:0 и хоронить тренеришку
Долбаеб
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Эта 222 Айкьюшна Хуетаа на Робертсоне не может никогда дать нормальный пас в ноги - закрыла глаза и лупит на прострел уеббище.
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Есь чо по подзалуплу!?
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КУйнес должен был прибивал Тренеришку.Эта гниль не играет футбол и ждет какой то гавно рандом из полу недо момента.
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MBappe 6 игр - 1 гол
Bellingham в этом сезоне - 1гол
Звезды бляя
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Угловые у ворот Ливерпуля, опаснее для Виллы выходят.
Нуньез 2 должен был ложить
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Хуйнес сильно играл по киперу - и промазал.Контра после углового была 1 в 1.Не хватает скилла.
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Дарвизииии, падла!
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Конат - бистяра!
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Ублюдок на сетанте, какая же мерзкая хуета....
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К Н Я З И !!!
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Ебем бичей.
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Аморим придет и затащит чемпик
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ХУйнес - отлично положил корпус при ударе.
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пошла вода горячая...
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Опячть у ЛФК - какие то гавно пасы внедодачу....Хуйнес какие то нелепые 5-тки делает в противоход...Сука просто пасуйте и не спешите.
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