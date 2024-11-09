"Сити" потерпел четвертое поражение подряд

Жоао Педро "Манчестер Сити" потерпел свое четвертое подряд поражение с учетом всех соревнований, позволив "Брайтону" совершить "камбэк" после гола Эрлинга Холанда — 2:1.

В стартовом составе "чаек" произошло только одно изменение. Вместо Ферди Кадиогу появился Симон Адингра.

У "горожан" с первых минут вышли Кайл Уолкер и Илкай Гюндоган, заменив Мануэля Аканджи и Бернарду Силву.

"Сити" владел некоторым преимуществом в начале матча, но серьезных угроз воротам Барта Вербрюггена не создавал. "Брайтон" чувствовал себя вполне комфортно и тоже пытался атаковать.

Отсутствие явных моментов не помешало гостям открыть счет на 23-й минуте. Матео Ковачич классным пасом меж двух защитников запустил Холанда в прорыв. Эрлинг вошел в штрафную, с первой попытки не смог пробить Вербрюггена, но повторно завладел мячом и с отскоком от перекладины поразил-таки цель — 0:1.

Забитый гол воодушевил "горожан" и особенно Холанда, который тут же отметился еще парой отличных моментов, но в первом случае Вербрюгген перевел мяч в штангу, а во втором Эрлинг сам не попал в створ.

На 34-й минуте, наконец, разразились моментом хозяева, однако удар Данни Уэлбека был заблокирован Йошко Гвардиолом, а добивание Первиса Эступиньяна оказалось неточным.

"Брайтон" заметно активизировался ближе к перерыву, но никаких дивидендов от этого не получил, ни разу не пробив в створ за первые 45 минут.

Впервые Эдерсон по-настоящему вступил в игру на 52-й минуте, отразив удар Джека Хиншелвуда головой.

Поначалу во втором тайме у "чаек" ничего не получалось, однако они были настойчивы, и на 78-й минуте вышедший на замену Жоао Педро выцарапал мяч в гуще игроков и расстрелял ворота — 1:1.

А на 83-й минуте хозяева вышли вперед. О'Райли проник в штрафную по центру после передачи Педро и пробил мимо Эдерсона — 2:1.

"Сити", заглохший в атаке почти на полчаса, резко встрепенулся, но было уже слишком поздно.

Открыв счет в середине первого тайма, далее "Сити" очень мало позволял своему сопернику. Однако "Брайтон" нашел в себе силы прибавить, и это нашло отражение на табло.

"Брайтон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Брайтон, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2024 22:30

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Последние комментарии:




  1. felix-the-cat 10.11.2024 00:03 # felix-the-cat
    Основной игрок щас в колбасе Грайвенберх. В центре делает результат.

    Макалистер при Слоте до сих пор не понимает что ему делать

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  2. girasimus 09.11.2024 23:59 # girasimus
    Нуньес в целом не портит игры, но и не улучшает, слишком поспешен.

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  3. drogba11cool 09.11.2024 23:57 # drogba11cool
    В общем по матчу коротко выскажусь. Проблема команды в данный момент это вингеры, Нунеш и Савиньо абсолютные нули, не справляются с задачей, у Сити было уйма возможностей закончить игру еще в первом тайме, но вингеры не могут сделать разницу, к примеру будь Марез в прайме, Сити бы эту игру спокойно выиграли до перерыва, но эта обезьянка Савиньо даже не переживает за упущенные моменты, а Нунеш просто трус и не способен рисковать, я про Фодена ничего не хочу говорить, он в этом сезоне перестал играть в футбол, просто ни о чем, могу отметить Ковачича и Холланда, остальные провал, Пеп не виноват.
    Так же хочу пожаловаться на продажу Альвареса, не найти ему замену, было ошибкой, которая может стоить чемпионства.

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  4. takernotagiver 09.11.2024 23:54 # takernotagiver
    Игра равная пока

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  5. felix-the-cat 09.11.2024 23:53 # felix-the-cat
    Хуйнез должен был делать 2:0 и хоронить тренеришку

    Долбаеб

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  6. skychnie-oboi 09.11.2024 23:51 # skychnie-oboi
    Эта 222 Айкьюшна Хуетаа на Робертсоне не может никогда дать нормальный пас в ноги - закрыла глаза и лупит на прострел уеббище.

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  7. bembo 09.11.2024 23:49 # bembo
    Есь чо по подзалуплу!?

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  8. skychnie-oboi 09.11.2024 23:40 # skychnie-oboi
    КУйнес должен был прибивал Тренеришку.Эта гниль не играет футбол и ждет какой то гавно рандом из полу недо момента.

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  9. chelsiukpro 09.11.2024 23:36 # chelsiukpro
    MBappe 6 игр - 1 гол
    Bellingham в этом сезоне - 1гол

    Звезды бляя

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  10. lfc-krr 09.11.2024 23:35 # lfc-krr
    Угловые у ворот Ливерпуля, опаснее для Виллы выходят.
    Нуньез 2 должен был ложить

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  11. skychnie-oboi 09.11.2024 23:34 # skychnie-oboi
    Хуйнес сильно играл по киперу - и промазал.Контра после углового была 1 в 1.Не хватает скилла.

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  12. dexter 09.11.2024 23:34 # dexter
    Дарвизииии, падла!

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  13. dexter 09.11.2024 23:28 # dexter
    Конат - бистяра!

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  14. dexter 09.11.2024 23:24 # dexter
    Ублюдок на сетанте, какая же мерзкая хуета....

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  15. electric 09.11.2024 23:24 # electric
    К Н Я З И !!!

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  16. dexter 09.11.2024 23:23 # dexter
    Ебем бичей.

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  17. heyoung 09.11.2024 23:22 # heyoung
    Аморим придет и затащит чемпик

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  18. skychnie-oboi 09.11.2024 23:22 # skychnie-oboi
    ХУйнес - отлично положил корпус при ударе.

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  19. b84 09.11.2024 23:22 # b84
    пошла вода горячая...

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  20. skychnie-oboi 09.11.2024 23:20 # skychnie-oboi
    Опячть у ЛФК - какие то гавно пасы внедодачу....Хуйнес какие то нелепые 5-тки делает в противоход...Сука просто пасуйте и не спешите.

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