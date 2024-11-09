Данило может стать первым приобретением МЮ пр Амориме

Первым приобретением Рубена Аморима в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед" может стать полузащитник "Ювентуса" Данило.

"Юнайтед" очень бы хотел поддержать Аморима в зимнее трансферное окно, однако "красные дьяволы" и так крупно потратились на новых игроков минувшим летом.



Помимо этого, "Юнайтед" понес незапланированные траты в виде компенсаций за увольнение Эрика Тен Хага и за приглашение Аморима из "Спортинга" на его место.



Поэтому "Юнайтед" вынужден быть реалистичным при выборе своих целей на январь, и игроком, которым вписывается в бюджет "дьяволов" и философию Аморима, может стать Данило, сообщает Daily Mirror со ссылкой на источники в Италии.



Контракт Данило, которому следующим летом исполнится 34 года, истекает в конце сезона, и бразильский ветеран уже ищет себе новый клуб.



Данило уже имеет опыт выступлений в Англии, поиграв за "Манчестер Сити" с 2017 по 2019 год. За пять лет в Турине полузащитник завоевал титул Серии А и два Кубка Италии.