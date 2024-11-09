Линекер назвал Муриньо целью "Ливерпуля" на январь

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер раскрыл цель "Ливерпуля" на зимнее трансферное окно.

"Ливерпуль" великолепно начал новый сезон, выиграв 14 из своих 16 первых матчей во всех соревнованиях, однако это не отменяет того, что состав "красных" нуждается в усилении.



Например, "Ливерпуль" до сих пор не обзавелся заменой для Жоэля Матипа, покинувшего клуб минувшим летом. А Виргил Ван Дейк, несмотря на свою великолепную форму в данный момент, не становится моложе.



Поэтому в подкасте The Rest is Football легенда "Ньюкасла" Алан Ширер выразил мнение, что "Ливерпулю" нужно обзавестись еще одним центральным защитником в январе, а Линекер отреагировал на это своим "инсайдом".



"По моей информации, они охотятся за Мурильо из "Форест", — заявил Линекер.



Добавим, Мурильо целиком сыграл все 10 первых матчей "Форест" в новом сезоне Премьер-Лиги. 22-летний бразилец сделал большой вклад в то, что в данный момент "лесники" занимают третье место.