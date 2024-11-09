Три гранда Премьер-Лиги интересуются Хуго Ларссоном

"Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" находятся среди клубов, проявляющих интерес к полузащитнику немецкого "Айнтрахта" Хуго Ларссону.

Сейчас Ларссон проводит свой сезон во Франкфурте, утвердившись ключевым игроком "Айнтрахта".



По информации Sky Sport Germany, своей игрок 20-летний швед привлек внимание ведущих клубов Премьер-Лиги и Бундеслиги.



Однако убедить "Айнтрахт" продать свою восходящую звезду будет непросто. Ларссон комфортно себя чувствует во Франкфурте, а его контракт, недавно продленный до 2029 года, не содержит пункта об отступных.



В данный момент план "Айнтрахта" состоит в том, чтобы сохранить Ларссона минимум до следующего лета.