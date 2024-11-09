Артета не знает, почему "Арсенал" ускорился в прошлом сезоне

Наставник "Арсенала" Микель Артета признался, что не знает, почему его команда резко прибавила во второй половине прошлого сезона.

Прошлый сезон "Арсенал" завершил, выиграв 16 из 18 заключительных матчей, до последнего сражаясь за титул Премьер-Лиги.



Некоторые связывают этот рывок с неделей, проведенной зимой в Дубае, однако Артета не видит здесь прямой зависимости и не может это повторить ввиду отсутствия зимних каникул в этом сезоне.



"Мы не знаем, почему у нас тогда пошла игра. Если бы вместо поездки в Дубай, я бы дал им неделю отдыха, а команда отправилась бы на неделю в Лас-Вегас, после возвращения проиграв два матча подряд, тогда бы я был уволен и оказался дома".



"А если бы они после Лас-Вегаса одержали три победы подряд, вы бы говорили снова отправить их в Лас-Вегас, потому что после него мы убийственны", — цитирует Артету talkSPORT.