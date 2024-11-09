Ван Нистелрой признал, что МЮ не хватает голов

Временный тренер "Манчестер Юнайтед" Рууд Ван Нистелрой признал, что его команде не хватает забитых голов.

В 10 первых матчах Премьер-Лиги сезона 2024/25 "Юнайтед" забил лишь девять голов, в результате чего находится в нижней половине таблицы Премьер-Лиги.



Ван Нистелрой признает, что у его команды нет бомбардира, которым когда-то был он сам, однако Рууд надеется, что "красные дьяволы" вырастят такого игрока.



"Когда вы хотите быть успешной командой в Премьер-Лиге и в Европе, вам требуется определенное количеств голов. Поэтому у лучших команд в мире есть эти игроки".



"В данный момент у нас есть игроки, которые потенциально могут обеспечить определенное количество голов или результативных передач, но, разумеется, они в том возрасте, когда их нужно развивать. У них есть потенциал стать такими игроками, а также вера. Таком момент, в котором мы находимся", — цитирует Ван Нистелроя The Guardian.