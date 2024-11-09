Лэмпард — фаворит на роль наставника "Ковентри"

Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард стал фаворитом на вакантную роль главного тренера "Ковентри" из Чемпионшипа.

В минувший четверг "Ковентри" объявил об увольнении Марка Робинса, который тренировал "небесно-голубых" с 2017 года.



Робинс был главным долгожителем среди действующих тренеров клубов Чемпионшипа, подняв Ковентри из Лиги Два в Чемпионшип.



Робинс оставил "Ковентри" на 17-м месте в Чемпионшипе, выиграв лишь четыре из 14 первых матчей в новом сезоне.



Если верить букмекеру Sky Bet, теперь фаворитом на работу с "Ковентри" является Лэмпард. Фрэнк опережает других кандидатов в лице Мэтта Блумфилда, Ли Карсли, Ники Батта и Робби Кина.



Лэмпард находится без работа с короткого периода в роли временщика "Челси" в концовке сезона 2022/23.