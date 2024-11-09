Лэмпард — фаворит на роль наставника "Ковентри"
Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард стал фаворитом на вакантную роль главного тренера "Ковентри" из Чемпионшипа.
В минувший четверг "Ковентри" объявил об увольнении Марка Робинса, который тренировал "небесно-голубых" с 2017 года.
Робинс был главным долгожителем среди действующих тренеров клубов Чемпионшипа, подняв Ковентри из Лиги Два в Чемпионшип.
Робинс оставил "Ковентри" на 17-м месте в Чемпионшипе, выиграв лишь четыре из 14 первых матчей в новом сезоне.
Если верить букмекеру Sky Bet, теперь фаворитом на работу с "Ковентри" является Лэмпард. Фрэнк опережает других кандидатов в лице Мэтта Блумфилда, Ли Карсли, Ники Батта и Робби Кина.
Лэмпард находится без работа с короткого периода в роли временщика "Челси" в концовке сезона 2022/23.
09.11.2024 17:00
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