Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола открыт к работе со сборной Бразилии в обозримом будущем.

Действующий контракт Гвардиолы с "Сити" истекает в конце этого сезона, и на "Этихад" существуют большие сомнения насчет того, продлит ли Хосеп свое пребывание в клубе.



Эти сомнения связаны с делом о 115 нарушениях правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, а также с уходом спортивного директора "Сити" Чики Бегиристайна, ближайшего соратника Гвардиолы.



По информации The Athletic, Бразильская федерация футбола уже предпринимает шаги, чтобы заманить Гвардиолу под свои знамена.



Бразильцы несколько раз разговаривали с Гвардиолой в этом году, зазывая Хосепа на место Доривала Жуниора, который возглавил сборную в январе, но неудачно выступил на Кубке Америки, вылетев в четвертьфинале от Уругвая.



Также сообщается, что Гвардиоле нравится идея поработать со сборной Бразилии после того, как Хосеп упустил возможность возглавить сборную Англии.