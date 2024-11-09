Гвардиола открыт к работе со сборной Бразилии

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола открыт к работе со сборной Бразилии в обозримом будущем.

Действующий контракт Гвардиолы с "Сити" истекает в конце этого сезона, и на "Этихад" существуют большие сомнения насчет того, продлит ли Хосеп свое пребывание в клубе.

Эти сомнения связаны с делом о 115 нарушениях правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, а также с уходом спортивного директора "Сити" Чики Бегиристайна, ближайшего соратника Гвардиолы.

По информации The Athletic, Бразильская федерация футбола уже предпринимает шаги, чтобы заманить Гвардиолу под свои знамена.

Бразильцы несколько раз разговаривали с Гвардиолой в этом году, зазывая Хосепа на место Доривала Жуниора, который возглавил сборную в январе, но неудачно выступил на Кубке Америки, вылетев в четвертьфинале от Уругвая.

Также сообщается, что Гвардиоле нравится идея поработать со сборной Бразилии после того, как Хосеп упустил возможность возглавить сборную Англии.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, сборная Бразилии, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2024 16:00

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Последние комментарии:




  1. zaeba1l 09.11.2024 16:51 # zaeba1l
    Он скорее в сборную Франции пойдет. Нах ему нищая бразильятина?

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  2. drogba11cool 09.11.2024 16:35 # drogba11cool
    Они несовместимы, Пепу нужны роботы, а бразилы любят делать шоу.

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  3. superglor 09.11.2024 16:30 # superglor
    111111

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  4. ganinilyha 09.11.2024 16:10 # ganinilyha
    Похоже он уходит

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  5. ruchinski 09.11.2024 16:08 # ruchinski
    нравиться= открыт

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