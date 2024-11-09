Гвардиола открыт к работе со сборной Бразилии
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола открыт к работе со сборной Бразилии в обозримом будущем.
Действующий контракт Гвардиолы с "Сити" истекает в конце этого сезона, и на "Этихад" существуют большие сомнения насчет того, продлит ли Хосеп свое пребывание в клубе.
Эти сомнения связаны с делом о 115 нарушениях правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, а также с уходом спортивного директора "Сити" Чики Бегиристайна, ближайшего соратника Гвардиолы.
По информации The Athletic, Бразильская федерация футбола уже предпринимает шаги, чтобы заманить Гвардиолу под свои знамена.
Бразильцы несколько раз разговаривали с Гвардиолой в этом году, зазывая Хосепа на место Доривала Жуниора, который возглавил сборную в январе, но неудачно выступил на Кубке Америки, вылетев в четвертьфинале от Уругвая.
Также сообщается, что Гвардиоле нравится идея поработать со сборной Бразилии после того, как Хосеп упустил возможность возглавить сборную Англии.
09.11.2024 16:00
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Последние комментарии:
Он скорее в сборную Франции пойдет. Нах ему нищая бразильятина?
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Они несовместимы, Пепу нужны роботы, а бразилы любят делать шоу.
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111111
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Похоже он уходит
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нравиться= открыт
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