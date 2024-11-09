Ван Дейк: "Диас — крайне важный игрок"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк отметил важность нападающего Луиса Диаса для команды в этом сезоне.

Посреди недели Диас своим хет-триком помог "Ливерпулю" разгромить "Байер" в Лиге Чемпионов со счетом 4:0.



Однако Ван Дейк считает, что 27-летний колумбиец был хорош и в других матчах сезона.



"Конечно, Луис Диас захватил газетные заголовки благодаря своему хет-трику, но, насколько мне известно, такого рода игру он показывает весь сезон".



"Все мы знаем, что он является игроком топ-уровня, он в хорошей форме, и он продолжит играть крайне важную роль для нас в дальнейшем, я уверен насчет этого", — цитирует Ван Дейка Liverpool Echo.