Захави поведал, что Тухель едва не возглавил МЮ летом

Томас Тухель Авторитетный агент Пини Захави заявил, что Томас Тухель был в шаге от назначения главным тренером "Манчестер Юнайтед" минувшим летом.

Минувшим летом "Юнайтед" решил не увольнять Эрика Тен Хага, который даже продлил свой контракт, но в октябре все-таки лишился работы.

По мнению, Захави, Тухель, недавно назначенный главным тренером сборной Англии, напрасно отказался от работы в "Юнайтед".

"На месте Томаса я бы отправился в "Манчестер Юнайтед". У него была такая возможность. Все было готово, сделка была практически заключена".

"У Томаса есть искра гениальности. Но в современном футболе нужно быть мудрым и дипломатичным. Он научится этому", — сообщил Захави Die Welt.


Метки Захави, Манчестер Юнайтед, тренеры, Тухель

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2024 14:00

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  1. insomniac 09.11.2024 14:57 # insomniac
    пронесло слава богу

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  2. feeb 09.11.2024 14:35 # feeb
    Этой еврейской твари главное заработать, остальное не важно. Видимо он остался не у дел при назначении Тухеля в сборную.

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