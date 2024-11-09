Захави поведал, что Тухель едва не возглавил МЮ летом

Авторитетный агент Пини Захави заявил, что Томас Тухель был в шаге от назначения главным тренером "Манчестер Юнайтед" минувшим летом.

Минувшим летом "Юнайтед" решил не увольнять Эрика Тен Хага, который даже продлил свой контракт, но в октябре все-таки лишился работы.



По мнению, Захави, Тухель, недавно назначенный главным тренером сборной Англии, напрасно отказался от работы в "Юнайтед".



"На месте Томаса я бы отправился в "Манчестер Юнайтед". У него была такая возможность. Все было готово, сделка была практически заключена".



"У Томаса есть искра гениальности. Но в современном футболе нужно быть мудрым и дипломатичным. Он научится этому", — сообщил Захави Die Welt.