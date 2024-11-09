Захави поведал, что Тухель едва не возглавил МЮ летом
Авторитетный агент Пини Захави заявил, что Томас Тухель был в шаге от назначения главным тренером "Манчестер Юнайтед" минувшим летом.
Минувшим летом "Юнайтед" решил не увольнять Эрика Тен Хага, который даже продлил свой контракт, но в октябре все-таки лишился работы.
По мнению, Захави, Тухель, недавно назначенный главным тренером сборной Англии, напрасно отказался от работы в "Юнайтед".
"На месте Томаса я бы отправился в "Манчестер Юнайтед". У него была такая возможность. Все было готово, сделка была практически заключена".
"У Томаса есть искра гениальности. Но в современном футболе нужно быть мудрым и дипломатичным. Он научится этому", — сообщил Захави Die Welt.
09.11.2024 14:00
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пронесло слава богу
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Этой еврейской твари главное заработать, остальное не важно. Видимо он остался не у дел при назначении Тухеля в сборную.
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