Артета: "Каждый еще в гонке"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался о чемпионской гонке Премьер-Лиги этого сезона.

"Арсенал" набрал лишь одно очков из девяти последних доступных в Премьер-Лиге, и многие уже поспешили вычеркнуть "канониров" из числа претендентов на титул.



Однако Артета считает, что спад, который переживает "Арсенал", может случиться с каждым.



"Думаю, каждый еще в гонке, особенно учитывая столь раннюю стадию сезона. Думаю, каждый может проиграть два, три или четыре матча подряд".



"К сожалению, в Европе это не так. Поэтому давайте будем готовы, когда на нашем пути возникнут трудности. Сейчас у нас такой момент, и нам нужно преодолеть это".



"Каждый сталкивается с проблемами, даже когда побеждает. Когда-то фавориты выигрывали матчи увереннее, но не в данный момент".



"Я не вижу команды, которая бы явно превосходила все остальные, но ты все равно должен побеждать, находить способы и детали, чтобы выигрывать матчи".



"Есть команда, которая стабильнее остальных в плане результатов, и это "Ливерпуль". Вы можете видеть это по количеству выигранных ими матчей. Но, повторюсь, детали, от которых все зависит, стали гораздо более мелкими".



"Думаю, каждому сложно стабильно выступать на высоком уровне, играя в этой лиге и в Европе каждые три дня".



"Температура выросла до иного уровня. Я бы предположил, что никто не наберет 100 очков в этом году. Для этого потребовалось бы быть идеальными", — цитирует Артету Evening Standard.