Диалло хочет заключить новый контракт с МЮ

Вингер "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло подтвердил, что хочет заключить новый долгосрочный контракт со своим клубом.

В минувший четверг Диалло своим дублем обеспечил "Юнайтед" победу 2:0 над ПАОКом в Лиге Европы. Эта победа стала для "красных дьяволов" их первой в еврокубках за 380 дней.



После матча на "Олд Траффорд" Диалло высказался насчет своего будущего, дав понять о своем желании продлить рассчитанный до следующего лета контракт.



"Я счастлив быть здесь. Я рад играть за этот клуб, и да, я хочу остаться здесь надолго, чтобы творить историю с этим клубом", — приводит слова Диалло The Guardian.