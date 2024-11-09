Нкунку не покинет "Челси" в январе

Кристофер Нкунку Нападающий Кристофер Нкунку не помышляет об уходе из "Челси" в январе, однако следующим летом ситуация может измениться.

Нкунку находится в отличной форме и имеет огромную мотивацию, забив 10 голов за "Челси" в этом сезоне с учетом всех соревнований.

Несмотря на это, 26-летний француз не проходит в стартовый состав "Челси" в рамках Премьер-Лиги, появившись с первых минут лишь на один из 10 матчей.

В прессе уже появляются слухи о том, что Нкунку может покинуть "Челси", однако Sky Sport Germany утверждает, что экс-игрок "РБ Лейпциг" исключает такой сценарий в январе.

Но если к концу сезона ситуация не улучшится, Нкунку вполне может заняться поисками нового клуба.


Метки Нкунку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2024 09:00

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