Нкунку не покинет "Челси" в январе

Нападающий Кристофер Нкунку не помышляет об уходе из "Челси" в январе, однако следующим летом ситуация может измениться.

Нкунку находится в отличной форме и имеет огромную мотивацию, забив 10 голов за "Челси" в этом сезоне с учетом всех соревнований.



Несмотря на это, 26-летний француз не проходит в стартовый состав "Челси" в рамках Премьер-Лиги, появившись с первых минут лишь на один из 10 матчей.



В прессе уже появляются слухи о том, что Нкунку может покинуть "Челси", однако Sky Sport Germany утверждает, что экс-игрок "РБ Лейпциг" исключает такой сценарий в январе.



Но если к концу сезона ситуация не улучшится, Нкунку вполне может заняться поисками нового клуба.