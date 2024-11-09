Мареска: "Мы движемся в правильном направлении"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска чувствует, что его команда движется в правильном направлении.

К воскресному дерби против "Арсенала" подопечные Марески подходят с одинаковым количеством очков, опережая претендента на титул Премьер-Лиги по разнице мячей.



С турнирной точки зрения, предстоящий матч важнее для "Арсенала", который почти исчерпал свой лимит ошибок в трех предыдущих турах Премьер-Лиги, однако Мареска чувствует, что его прогрессирующая команда готова дать бой.



"Мне нравится давление от такого рода матчей. Под давлением находимся и мы. Несомненно, "Арсенал" — ближайший конкурент "Сити". Я считаю их обоих лучше, чем остальные. Причина этого в том, что один клуб работает со своим тренером девять лет, другой — пять, и это большое, большое, большое преимущество относительно остальных... Но мы постараемся усложнить им жизнь в воскресенье".



"Мы чувствуем, что можем соперничать и побеждать против любой команды. Без серьезного отношения ты можешь проиграть любой команде. Но у нас есть ощущение, что мы движемся в правильном направлении", — цитирует Мареску The Guardian.