"Арсеналу" не удалось приобрести Дурана

"Арсеналу" не удалось приобрести нападающего "Астон Виллы" Джона Дурана за 55 миллионов евро (45.7 млн. фунтов).

В данный момент "Арсенал" переживает некоторый кризис, не выиграв ни одного из трех последних матчей в Премьер-Лиге и уступив "Интеру" в Лиге Чемпионов посреди недели.



В этот период стало очевидно, что "Арсенал" остро нуждается в забивном нападающем, потому что Кай Хаверц, мощно завершавший прошлый сезон, форму растерял, а подменить его впереди оказалось некем.



По информации колумбийской радиостанции Antena 2, "Арсенал" хотел решить эту проблему с помощью приобретения Дурана, однако договориться о переходе Джона в январе "канонирам" не удалось.



"Вилла" отклонила предложение "Арсенала" в 45.7 млн. фунтов, оценив 20-летнего нападающего минимум в 70.6 млн. фунтов.



Добавим, Дуран забил восемь голов за "Виллу" в этом сезоне с учетом всех соревнований, хотя остается лишь дублером для Олли Уоткинса.