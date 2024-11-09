11-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 9 ноября, шестью поединками стартует 11-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРЕНТФОРД — БОРНМУТ 18:00



"Брентфорд" лучше всех играет дома в этом сезоне Премьер-Лиги (4 победы, 1 ничья). "Борнмут" одержал только три победы в 15 последних выездных матчах высшего дивизиона (4 ничьи, 8 ничьих). "Пчелы" ни разу не уступили в семи последних встречах с "вишенками" в чемпионате (5 побед, 2 ничьи).



К тренировкам с "Брентфордом" вернулись Рико Генри, Игорь Тиаго и Густаво Нунес, однако играть все трое еще не готовы. Крисоффер Айер, Аарон Хики и Джош Дасилва по-прежнему недоступны.



"Борнмут" все еще вынужден обходиться без Алекса Скота, Луиса Синистерры и Данго Уаттара, но Кепа Аррисабалага залечил приводящую мышцу бедра.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ФУЛХЭМ 18:00



Семь очков после 10 первых туров — это третий худший старт "Кристал Пэлас" в сезоне Премьер-Лиги после 2013/14 и 2017/18. "Фулхэм" может впервые с 2022 года забить в 10 матчах чемпионата подряд. Все три последние встречи "орлов" и "дачников" в Премьер-Лиге завершились вничью.



В лазарете "Пэлас" остаются Адам Уортон, Джефферсон Лерма, Эберечи Эзе и Эдди Нкетиа, а Уилл Хьюз дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек. Могут вернуться в строй Джоэл Уорд и Крис Ричардс.



Единственная потеря "Фулхэма" — это полузащитник Саша Лукич, которого все еще беспокоит плечо.



ВЕСТ ХЭМ — ЭВЕРТОН 18:00



"Вест Хэм" потерпел пять поражение в 10 первых матчах этого сезона Премьер-Лиги, но все пять случились против команд, которые сейчас находятся в топ-7. "Эвертон" выиграл только один из 16 последних выездных поединков чемпионата — 0:2 против "Ипсвича" 19 октября. "Ириски" уступили лишь трижды в восьми последних выездах к "молотобойцам" (3 победы, 2 ничьи).



Атакующий полузащитник "Вест Хэма" Мохаммед Кудус пропустит ближайшие три матча своего клуба после того, как FA расширила его дисквалификацию. Эдсон Альварес также дисквалифицирован. Никлас Фюллькруг все еще находится под наблюдением медиков. Альфонс Ареоля и Томас Соучек под вопросом.



"Эвертон" надеется на выздоровление полузащитника Абдулая Дукуре. Илиман Ндиайн оправился после небольшой болячки, но Шеймусу Коулмену нужно больше времени.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — САУТГЕМПТОН 18:00



"Вулверхэмптон" выиграл только один из 20 последних матчей Премьер-Лиги — 2:1 против "Лутона" 27 апреля. В этом сезоне английского первенства "Саутгемптон" забил семь голов — меньше всех в дивизионе. "Волки" выиграли все пять последних встреч со "святыми" в Премьер-Лиге.



Нападающий "Вулверхэмптона" Хван Хи Чхан возобновил тренировки после травмы паха. Также поправился Сэм Джонстон, но Йерсон Москеро, Энсо Гонсалес, Бубакар Траоре и Саша Калайджич по-прежнему вне игры.



Полузащитник Адам Лаллана готов сыграть за "Саутгемптон", несмотря на вынужденную замену против "Эвертона" в прошлый уикенд. Гэвин Базуну, Уилл Смоллбоун, Росс Стюарт и Райан Фрэйзер команде не помогут.



БРАЙТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 20:30 Онлайн-трансляция Прогноз



В этом сезоне Премьер-Лиги за "Брайтон" забивали 10 разных игроков — больше всех в дивизионе. "Манчестер Сити" не проигрывал рекордные для клуба 32 матча чемпионата кряду, пока не уступил "Борнмуту" 2:1 в прошлый уикенд. "Горожане" забили 22 гола в семи выездах к "чайкам" в Премьер-Лиге.



Дебютировать за "Брайтон" в Премьер-Лиге может выздоровевший полузащитник Мэтт О'Райли. Также должен поправиться Жоао Педро, но Ясин Айяри, Льюис Данк и Янкуба Минте пока не вернулись в строй.



Впервые с 14 сентября в Премьер-Лиге может сыграть полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне. Джон Стоунс пропустит третий матч кряду из-за повреждения стопы. Рубен Диаш, Родри, Оскар Бобби и Джек Грилиш также травмированы.



ЛИВЕРПУЛЬ — АСТОН ВИЛЛА 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" может похвастать лучшей линией обороны в этом сезоне Премьер-Лиги, но четыре их шести своих голов пропустил в трех последних матчах. "Астон Вилла" только однажды сохранила своих ворота на замке в 15 последних поединках чемпионата — 0:0 против "Манчестер Юнайтед" в прошлом месяце. "Вилланы" одержали лишь одну победу в 13 последних встречах с "красными" в рамках Премьер-Лиги — 7:2 дома в октябре 2020.



Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота пропустит шестой матч кряду из-за травмы ребер. Также отсутствуют Алиссон, Харви Эллиотт и Федерико Кьеза.



Полузащитника "Виллы" Юри Тилеманса беспокоит колено. Не сыграют и Мэтти Кэш с Россом Баркли.