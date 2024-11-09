Слот заявил, что рождение ребенка придало импульс Джонсу

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот назвал событие, после которого полузащитник Кертис Джонс вывел свою игру на качественно другой уровень.

Джонс был признан лучшим игроком во время победного для "Ливерпуля" матча против "Челси" 20 октября (2:1), а на этой неделе 23-летний полузащитник был вызван в сборную Англии.



Перед этим рывком Джонс впервые в своей жизни стал отцом, и появление на свет ребенка преобразило Кертиса. Слот не думает, что это совпадение.



"Возможно, на Кертиса повлиял не я, потому что он стал отцом, а я не имею к этому никакого отношения! Ты никогда не знаешь, играет это свою роль или нет, но с момента, как он стал отцом, он принялся демонстрировать замечательную игру раз за разом".



"Он делал это уже в первые недели нашего совместного предсезонного периода, и я такой: "Вау, классный игрок". Затем его игра ухудшилась, но с момента, как он стал отцом, он снова играет выдающимся образом. Думаю, это как-то связано, но в целом это должно быть связано с тем, как играет команда", — цитирует Джонса The Guardian.