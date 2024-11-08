Ван Нистелрой хочет возглавить "Юнайтед"
Рууд Ван Нистелрой заявил, что однажды хотел бы стать главным тренером "Манчестер Юнайтед" на постоянной основе.
Матч Премьер-Лиги против "Лестера" в воскресенье станет для Ван Нистелроя четвертым и одновременно последним в роли временного тренера — далее работу Рууда продолжит Рубен Аморим.
Ван Нистелрой по-прежнему хочет ассистировать Амориму, но это не значит, что у Рууда нет амбиций насчет самостоятельной тренерской карьеры.
"Да, конечно, я хочу однажды стать главным тренером "Юнайтед".
"Я хорошо это обдумал, когда принимал решение перейти в "Юнайтед" в качестве ассистента главного тренера. Я знал, что для меня будет особенным событием перейти в "Манчестер Юнайтед", где я чувствовал, что хочу быть частью этого приключения. Быть в роли ассистента".
"У меня есть четкие амбиции насчет работы главным тренером. Но я принял решение подписать двухлетний контракт в качестве ассистента, и я по-прежнему помышляю о том, чтобы остаться в этой роли", — цитирует Ван Нистелроя BBC.
08.11.2024 23:00
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