Ван Нистелрой хочет возглавить "Юнайтед"

Рууд Ван Нистелрой заявил, что однажды хотел бы стать главным тренером "Манчестер Юнайтед" на постоянной основе.

Матч Премьер-Лиги против "Лестера" в воскресенье станет для Ван Нистелроя четвертым и одновременно последним в роли временного тренера — далее работу Рууда продолжит Рубен Аморим.



Ван Нистелрой по-прежнему хочет ассистировать Амориму, но это не значит, что у Рууда нет амбиций насчет самостоятельной тренерской карьеры.



"Да, конечно, я хочу однажды стать главным тренером "Юнайтед".



"Я хорошо это обдумал, когда принимал решение перейти в "Юнайтед" в качестве ассистента главного тренера. Я знал, что для меня будет особенным событием перейти в "Манчестер Юнайтед", где я чувствовал, что хочу быть частью этого приключения. Быть в роли ассистента".



"У меня есть четкие амбиции насчет работы главным тренером. Но я принял решение подписать двухлетний контракт в качестве ассистента, и я по-прежнему помышляю о том, чтобы остаться в этой роли", — цитирует Ван Нистелроя BBC.