Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что его капитан Мартин Эдегор все еще может уехать в сборную Норвегии.

Из-за травмы лодыжки Эдегор не играл с сентября, пока не появился на замену в компенсированное время матча Лиги Чемпионов против "Интера" в минувшую среду.



Артете все еще предстоит решить, готов ли Эдегор выйти в стартовом составе на матч Премьер-Лиги против "Челси" в воскресенье, но затем 25-летний полузащитник может уехать в норвежскую сборную, в которую он изначально не был вызван и которая сыграет против Словении и Казахстана в Лиге Наций в предстоящий международный перерыв.



"Давайте посмотрим, как оно пойдет, как он будет тренироваться завтра. Он доступен, он здоров. Посмотрим, сыграет ли он, как он будет себя чувствовать позже, а затем мы примем решение между тремя сторонами", — цитирует Артету Evening Standard.