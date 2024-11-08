Флетчер дисквалифицирован на три матча

Член тренерского штаба "Манчестер Юнайтед" Даррен Флетчер был дисквалифицирован на три матча за неподобающее поведение в матче Премьер-Лиги против "Брентфорда".

Флетчер повел себя неподобающим образом в перерыве победного для "Юнайтед" матча 19 октября (2:1), атаковав рефери Самуэля Барротта и его помощников в перерыве.



Флетчер был возмущен тем, что Барротт отправил защитника "Юнайтед" Маттейса Де Лигта за пределы поля останавливать кровь, и как раз в это время "Брентфорд" открыл счет.



В общении с бригадой арбитров в подтрибунном тоннеле Флетчер использовал нецензурную речь, поэтому вскоре FA предъявила Даррену соответствующие обвинения.



Флетчер признал свою вину насчет неподобающего поведения, но отрицал использование ругательств, однако независимая комиссия сочла и то, и другое доказанным.



Теперь Флетчер будет дисквалифицирован на три матча — против "Лестера", "Ипсвича" и "Эвертона" — и выплатит штраф в 7,500 фунтов.



Таким образом, Рубен Аморим не сможет рассчитывать на Флетчера в двух своих первых матчах, даже если бывшему полузащитнику сборной Шотландии найдется место в штабе нового главного тренера "Юнайтед".