Скоулз считает, что Ван Нистелрой не должен оставаться в МЮ

Рууд Ван Нистелрой Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что Рууду Ван Нистелрою нужно развивать самостоятельную тренерскую карьеру, а не быть чьим-либо ассистентом.

Приняв управление первой командой "Юнайтед" после увольнения Эрика Тен Хага, Ван Нистелрой уже неоднократно заявил, что хотел бы получить получить место в штабе нового главного тренера "красных дьяволов" Рубена Аморима.

Однако после победы "Юнайтед" над ПАОКом со счетом 2:0 в Лиге Европы Скоулз выразил мнение, что Ван Нистелрой слишком хорош для роли ассистента Аморима.

"Он выглядит как главный тренер. У него есть эта страсть, и он даже одевается как главный тренер. Также у него хорошо подвешен язык, не так ли?"

"Он славный и спокойный парень, он расслаблен и очень хорошо делает свою работу. Я практически уверен, что у него будут чесаться руки насчет возвращения к роли главного тренера".

"Когда ты уже делал это и был так успешен, как был он в Голландии, возвращаться к роли ассистента должно быть довольно сложно".

"Я не знаю, останется ли он. Это будет зависеть от Аморима и владельцев, но я думаю, он должен быть главным тренером".

"Эти три матча, завоевание им Кубка Голландии, другие его достижения... Кажется, он создан быть главным тренером".

"Я не думаю, что он должен быть чьим-либо ассистентом. Думаю, он лучше этого. Думаю, он должен возглавлять клуб", — сообщил Скоулз TNT Sports.


Метки Ван Нистелрой, Манчестер Юнайтед, Скоулз, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2024 20:00

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  1. kapitoxa 08.11.2024 20:03 # kapitoxa
    Скоулз, как и игрок был самый умный на поле, так и комментарии его соответствующие.

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