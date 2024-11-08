Скоулз считает, что Ван Нистелрой не должен оставаться в МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что Рууду Ван Нистелрою нужно развивать самостоятельную тренерскую карьеру, а не быть чьим-либо ассистентом.

Приняв управление первой командой "Юнайтед" после увольнения Эрика Тен Хага, Ван Нистелрой уже неоднократно заявил, что хотел бы получить получить место в штабе нового главного тренера "красных дьяволов" Рубена Аморима.



Однако после победы "Юнайтед" над ПАОКом со счетом 2:0 в Лиге Европы Скоулз выразил мнение, что Ван Нистелрой слишком хорош для роли ассистента Аморима.



"Он выглядит как главный тренер. У него есть эта страсть, и он даже одевается как главный тренер. Также у него хорошо подвешен язык, не так ли?"



"Он славный и спокойный парень, он расслаблен и очень хорошо делает свою работу. Я практически уверен, что у него будут чесаться руки насчет возвращения к роли главного тренера".



"Когда ты уже делал это и был так успешен, как был он в Голландии, возвращаться к роли ассистента должно быть довольно сложно".



"Я не знаю, останется ли он. Это будет зависеть от Аморима и владельцев, но я думаю, он должен быть главным тренером".



"Эти три матча, завоевание им Кубка Голландии, другие его достижения... Кажется, он создан быть главным тренером".



"Я не думаю, что он должен быть чьим-либо ассистентом. Думаю, он лучше этого. Думаю, он должен возглавлять клуб", — сообщил Скоулз TNT Sports.