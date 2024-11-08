Палмер пока не вернулся к тренировкам, но все равно может сыграть с "Арсеналом"

Наставник "Челси" Энцо Мареска заявил, что его бомбардир Коул Палмер до сих пор не возобновил полноценные тренировки, но все равно может сыграть против "Арсенала" в воскресенье.

Палмер не может тренироваться в общей группе с тех пор, как защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес врезал ему шипами по левому колену в прошлое воскресенье.



Накануне Палмер пропустил победу 8:0 над армянским "Ноа" в Лиге Конференций, на которую 22-летний англичанин в любом случае не заявлен.



По словам Марески, состояние Палмера улучшается, поэтому Энцо оптимистичен насчет участия Коула в предстоящем матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".



"Ему уже лучше. Только то, что он может свободно ходить и обедать, не означает, что он полностью здоров, но у нас все еще есть два дня на подготовку к матчу".



"Надеюсь, мы сможем задействовать его на тренировке хотя бы в субботу, и тогда мы примем решение", — цитирует Мареску The Independent.