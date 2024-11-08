Шоу снова тренируется с партнерами по "Юнайтед"

Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу вернулся к тренировкам с первой командой.

Завершая прошлый сезон травмированным, 29-летний Шоу выздоровел по ходу Евро-2024 и даже трижды сыграл за сборную Англии на турнире.



Но в преддверии нового сезона Шоу получил новую травму, на сей раз — икроножной мышцы. Таким образом, Люк не играет за свой клуб с февраля.



Однако сегодня "Юнайтед" объявил, что Шоу возобновил полноценные тренировки. Люк едва ли сыграет против "Лестера" в воскресенье, но должен подтянуть свою форму за время международного перерыва.



Добавим, ранее на этой неделе временный тренер "Юнайтед" Рууд Ван Нистелрой заявил, что Тирелл Маласиа, конкурент Шоу по позиции, ближе к возвращению на футбольное поле, нежели Люк.